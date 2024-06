Oznaki inteligencji u dziecka

Niektóre cechy świadczące o inteligencji u dziecka są widoczne na pierwszy rzut oka. Na przykład, kiedy niemowlę szybko uczy się mówić, albo opanowywać nowe umiejętności ruchowe. Ale są również sygnały nie tak łatwo dostrzegalne, które również są oznaką bystrego umysłu. Nie każdy rodzic jest świadomy, że rośnie mu w domu mały geniusz.

Warto zapoznać się z wczesnymi oznakami wysokiej inteligencji. Tym bardziej, że można pomóc małemu człowiekowi rozwijać jego potencjał. Jak poznać, że dziecko szybko przyswaja wiedzę i ma ponadprzeciętne zdolności? Oto 6 cech, które można zaobserwować u wyjątkowo bystrych dzieci. Oczywiście nie wszystkie muszą iść ze sobą w parze.

Szybko zaczyna mówić

To jedna z najłatwiej dostrzegalnych cech, które ewidentnie świadczą o wysokiej inteligencji. Zwykle niemowlęta wypowiadają pierwsze słowa około 12 miesiąca życia. Jeśli twoje dziecko wcześnie zaczęło mówić oznacza to, że bardzo szybko się uczy i ma dobrą pamięć. Aby pomóc dziecku w rozwoju tej umiejętności, warto jak najwięcej do niego mówić. Wyjątkowo uzdolnionym dzieciom łatwo przychodzi również budowanie zdań i poprawna odmiana słów. Nabywają te umiejętności wcześniej niż ich rówieśnicy. Gdy już nauczą się mówić często zadają pytania i chętnie uczą się czytać.

Jest uparte w dążeniu do celu

Tę cechę widać już u niemowląt, szczególnie w rozwoju ruchowym. Dziecko chce zdobywać wciąż nowe umiejętności i zawzięcie dąży do celu. Gdy coś mu nie wychodzi, nie poddaje się. Tzw. skoki rozwojowe następują u takiego malucha wcześniej niż u innych dzieci. Szybko zaczyna siadać, raczkować, a potem chodzić.

Ma dobrą pamięć

Już kilkumiesięczne dzieci wykazują tę cechę. Bez problemu rozpoznają twarze znajomych osób, a także znane im miejsca. Pamiętają swoje ulubione zabawki, kojarzą systematycznie powtarzane czynności, szybciej potrafią powtórzyć pokazane gesty. W późniejszym wieku widać to przy nauce nowych słów i przyswajaniu wiedzy. Gdy potrafią już mówić, okazuje się, że pamiętają wiele zdarzeń, które miały miejsce dawno temu. Mają też pamięć do szczegółów. Takie maluchy mogą również mieć bardzo żywą wyobraźnię i dodawać do opowieści zmyślone fakty.

Potrafi się skupić na wykonywanych czynnościach

Szczególnie inteligentne dzieci potrafią się skoncentrować na wykonywanych czynnościach. Jeśli coś je zainteresuje na długo przykuwa ich spojrzenie. Niemowlęta w skupieniu przyglądają się pokazanej im zabawce albo książce. Próbują powtarzać zaobserwowane czynności, z zaciekawieniem obserwują mimikę twarzy i ruch ust rodziców podczas wypowiadania słów. Starsze dzieci chętnie czytają książki lub tworzą skomplikowane budowle z klocków.

Jest aktywne

Duża aktywność również może być oznaką ponadprzeciętnej inteligencji. Jeśli dziecko jest energiczne, ciągle musi być w ruchu i nie sposób za nim nadążyć, nie znaczy to wcale, że jest niegrzeczne. Po prostu potrzebuje stale nowych bodźców, by rozwijać się intelektualnie. Poszukiwanie ciągle nowych aktywności stymuluje mózg dziecka i wspomaga zdolności poznawcze. Szczególnie bystre dzieci od najmłodszych lat są zainteresowane otaczającym je światem i chcą go odkrywać. Często zdarza się, że potrzebują mniej snu niż ich rówieśnicy. Bywają też bałaganiarzami.

Potrafi znaleźć sobie zajęcie

Wyjątkowo uzdolnione dzieci bardzo często potrafią bawić się same. Nie domagają się ciągłej uwagi rodziców. Są kreatywne. Umieją znaleźć sobie zajęcie i nie nudzą się same ze sobą. Wymyślają wciąż nowe zabawy. Lubią układanki i łamigłówki. Z zainteresowaniem oglądają bajki lub rysują.