Reklama

Czerwcowe Bootydy, chociaż mniej popularne niż na przykład sierpniowe Perseidy, mają swój unikalny urok. Ich nieregularna aktywność sprawia, że każda obserwacja jest wyjątkowa i pełna niespodzianek. Dla pasjonatów astronomii i wszystkich, którzy cenią czas spędzony pod gwiazdami, czerwcowe Bootydy stanowią doskonałą okazję do doświadczenia magii nocnego nieba.

Czym są Czerwcowe Bootydy?

Czerwcowe Bootydy to roj meteorów, który można zaobserwować co roku pod koniec czerwca. Nazwa roju pochodzi od gwiazdozbioru Wolarza (Bootes), z którego meteory wydają się pochodzić. Jest to rój, który charakteryzuje się zmienną intensywnością, co oznacza, że w różnych latach liczba widocznych meteorów może być znacznie różna.

Czerwcowe Bootydy są związane z kometą 7P/Pons-Winnecke, którą odkrył Jean-Louis Pons w 1819 roku. Rój jest aktywny od 22 czerwca do 2 lipca, z największym natężeniem zwykle występującym w okolicach 27 czerwca. W niektórych latach rój zaskakiwał swoją intensywnością, generując nawet kilkaset meteorów na godzinę. Zazwyczaj jednak aktywność jest znacznie niższa, wynosząc od kilku do kilkunastu meteorów na godzinę.

Kometą, z którą związane są Czerwcowe Bootydy, jest obiekt o średnicy przekraczającej 5 kilometrów, który potrzebuje 6,32 roku na pełny obieg wokół Słońca. Generowany przez nią rój meteorów jest uznawany za nieregularny i bardzo nieprzewidywalny. Trudno jest prognozować, jak intensywnie rojowi będzie aktywny w danym roku. W niektórych latach obserwowano nawet sto lub więcej meteorów na godzinę. Wyjątkowo silne wybuchy aktywności tego roju meteorów miały miejsce m.in. w latach 1916, 1921, 1927, 1998 oraz 2004.

Jak i gdzie obserwować rój meteorów?

Najlepszy czas do obserwacji Czerwcowych Bootydów to noc z 27 na 28 czerwca. Najlepiej jest obserwować Czerwcowe Bootydy zaraz po zmierzchu. Deszcz meteorów będzie widoczny gołym okiem, ale warto pamiętać, że warunki do obserwacji zależą od aktualnej pogody oraz lokalizacji obserwatora. Dlatego wcześniej warto sprawdzić prognozy pogody i udać się w miejsce wolne od miejskich świateł.

Aby zobaczyć meteory, nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wystarczy znaleźć miejsce z dala od miejskich świateł, położyć się na kocu lub leżaku i patrzeć w kierunku zachodnim, skąd meteory będą wybiegać. Ważne jest, aby być cierpliwym, ponieważ meteory mogą pojawiać się w nieregularnych odstępach czasu. Miłośnicy astronomii mogą używać amatorskich teleskopów, które umożliwią im jeszcze dokładniejsze obserwacje tzw. "spadających gwiazd".

Aby zwiększyć szanse na obserwację jak największej liczby meteorów z Czerwcowych Bootydów, należy nie koncentrować się jedynie na radiantach. Zamiast tego, najlepiej wybrać ciemne miejsce na niebie oddalone od radiantu o około 30–40 stopni. W tej odległości od źródła roju można zazwyczaj zobaczyć najwięcej meteorów.

Kolejne takie zjawisko już za miesiąc

Meteory z roju Czerwcowe Bootydy poruszają się z prędkością do 18 kilometrów na sekundę. Ta stosunkowo wolna prędkość sprawia, że są one łatwe do obserwacji, umożliwiając śledzenie ich torów na nocnym niebie. Nawet osoby bez doświadczenia w astronomii powinny być w stanie dostrzec te "spadające gwiazdy". Kolejna okazja do podziwiania podobnego zjawiska astronomicznego pojawi się za miesiąc. Pod koniec lipca na niebie będzie można obserwować meteory z roju Południowych Delta Akwarydów, których szczytowa aktywność przypada na 28 lipca.