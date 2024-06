Sekret długowieczności: Kawa i herbata jako klucz do zdrowia

Ikaria to wyspa na Morzu Egejskim należąca do Grecji. Jej nazwa pochodzi z mitu o Ikarze, który w pobliżu tej wyspy według mitologii greckiej miał spaść do morza i utonąć. To właśnie mitologicznemu Ikarowi wyspa zawdzięcza swoją nazwę.

Lokalizacja ta znana jest zarówno ze swoich pięknych krajobrazów, jak i z wyjątkowej długości życia swoich mieszkańców. Jak wskazują badania, jednym z kluczowych elementów ich długowieczności jest dieta, w której istotne miejsce zajmują kawa i herbata.

Klucz do długowieczności mieszkańców Ikarii

Mieszkańcy Ikarii rzadko cierpią na choroby układu sercowo-naczyniowego. Naukowcy z Edith Cowan University w Australii wykazali, że to przez regularne spożywanie kawy i herbaty. Napoje te zmniejszają ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego krwi, migotania przedsionków, zawałów serca i udarów mózgu. Dzieje się tak dzięki obecności flawonoidów, naturalnychprzeciwutleniaczy. Flawonoidy bowiem wzmacniają ściany naczyń krwionośnych i działają odmładzająco na organizm.

Kawa i herbata zawierają również cenne dla zdrowia i samopoczucia pierwiastki i związki chemiczne, takie jak: magnez, potas, niacyna i witamina E. Składniki te pomagają neutralizować wolne rodniki.

Charakterystyczny sposób parzenia kawy w Grecji

Grecy stosują specyficzny sposób parzenia kawy w wąskich garnkach. To dodatkowo zwiększa jej korzyści zdrowotne. Podczas gotowania uwalniane są polifenole, znane jako kwasy chlorogenowe. To one redukują stany zapalne w organizmie, będące przyczyną wielu poważnych chorób, w tym zawałów serca i udarów. Polifenole pomagają również w stabilizowaniu poziomu cukru we krwi, co zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2.

Christina Chrysohoou z University of Athens, badająca choroby układu krążenia wśród mieszkańców Ikarii, w rozmowie z BBC podkreśla, że kawa i herbata pozytywnie wpływają na metabolizm glukozy. Choć napoje te same w sobie nie są cudownym eliksirem młodości, to w połączeniu z dietą bogatą w warzywa i owoce oraz aktywnym trybem życia, mogą znacząco przyczynić się do dłuższego i zdrowszego życia.

Zatem nawyki żywieniowe mieszkańców Ikarii, zwłaszcza regularne spożywanie kawy i herbaty, w połączeniu z aktywnością fizyczną, zrównoważoną dietą i odpowiednią ilością snu, są kluczem do ich długowieczności. Chociaż kawa i herbata nie są magicznym środkiem na wszystkie dolegliwości, stanowią istotny element zdrowego stylu życia. A ten może prowadzić do dłuższego i zdrowszego życia. Aromatyczna filiżanka kawy czy herbaty może być zatem częścią codziennej rutyny, wspierającej zdrowie i witalność.