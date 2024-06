Planetoida odkryta w połowie czerwca

Jak podaje National Geographic, już w sobotę w pobliżu Ziemi przeleci ciekawy obiekt astronomiczny, będący obecnie przedmiotem analiz i obserwacji. Planetoidę o "roboczej" nazwie NEO 2024MK (NEO: Near-Earth Object) odkryto na niebie zaledwie w połowie czerwca. Według wstępnych obliczeń obiekt zbliży się do Ziemi na odległość stanowiącą ok. 0,7 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem. Astronomowie śledzą informacje pozwalające na przewidywanie trajektorii lotu planetoidy. Zebrane dane pozwolą m.in. na szybsze przewidywanie ewentualnych zagrożeń związanych z przelotem większych obiektów w pobliżu Ziemi.

1001 możliwych trajektorii lotu

Planetoidę śledzą m.in. polscy astronomowie, w tym badacze Zakładu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii Centrum Badań Kosmicznych PAN – dr Paweł Wajer i dr hab. Małgorzata Królikowska-Sołtan. Astronomowie zestawili dane pozwalające na obliczenie odległości na jaką zaobserwowana planetoida zbliży się do Ziemi. Jak podkreślili autorzy opracowania, na bazie obserwacji obiektu wygenerowali aż 1001 możliwych trajektorii lotu planetoidy 2024MK.

Według aktualnych obliczeń, najbliższa odległość pomiędzy planetoidą a Ziemią wyniesie 295 428 km lub 295 530 km. Warto podkreślić, że przewidywania zmieniają się w miarę zbliżania się obiektu do Ziemi – jednocześnie zwiększa się precyzja danych. Jak podają autorzy badania, najbardziej precyzyjny wynik zostanie uzyskany w sobotę, gdy odległość planetoidy 2024MK od Ziemi zostanie zmierzona radarowo. Co ciekawe, według danych NASA okazało się, że tajemniczy obiekt przeleciał w pobliżu Ziemi już w 2014 roku – nie został jednak wtedy zauważony.

W czwartek Ziemię minęła kolejna asteroida

Jak podaje Business Insider, w tym tygodniu na niebie obserwowano kolejny, ciekawy obiekt, który minął Ziemię w czwartek. Asteroida o nazwie 2011 UL21 zbliżyła się do Ziemi na odległość ponad 6,4 mln kilometrów. Według szacunkowych danych średnica obiektu wynosiła od 119 do 270 metrów. Obiekt uznano za wyjątkowy z kilku powodów. Ze względu na rozmiary Asteroida 2011 UL21 została zaliczona do 10 największych obiektów, które minęły Ziemię w ciągu ostatnich 125 lat. Niestety, ani asteroida ani planetoida nie będą widoczne gołym okiem. Obserwacji można dokonać wyłącznie za pomocą teleskopu.