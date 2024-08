W trakcie lotu będzie wykorzystana kapsuła SpaceX Dragon, wyposażona w kopułę obserwacyjną. Jak podała firma SpaceX, statek kosmiczny poleci na wysokości od 425 do 450 km.

Dowódcą misji jest Chun Wang przedsiębiorca, który zbił fortunę na kryptowalutach. SpaceX przedstawia go jako "maltańskiego poszukiwacza przygód". Według amerykańskiej prasy niedawno otrzymał on obywatelstwo Malty, z pochodzenia jest on Chińczykiem.

"Z niecierpliwością czekałem na tę misję od dwóch i pół roku" - napisał Chun Wang na platformie X. "Nowy rozdział w eksploracji kosmosu rozwija się na naszych oczach" - dodał.

Poza orbitą ISS. SpaceX Elona Muska planuje lot tam, gdzie jeszcze nikt nie był

Kolejnymi członkami załogi będą: norweska reżyserka filmowa Jannicke Mikkelsen, Australijczyk, który eksplorował bieguny jako przewodnik Eric Philips oraz niemiecka inżynierka zajmująca się robotyką Rabea Rogge.

SpaceX zapowiedział, że podczas misji Fram2 planowane są obserwacje naukowe, w tym wykonanie pierwszych zdjęć rentgenowskich w kosmosie i badanie zjawiska świetlnego przypominającego zorzę polarną.

Brytyjsko-amerykański astrofizyk Jonathan McDowell powiedział w rozmowie z AFP, że wiele satelitów szpiegowskich i pogodowych krąży wokół biegunów Ziemi. "Jednak dotarcie do nich wymaga większej mocy, gdyż promieniowanie jest a priori większe" - znaczył ekspert.

Jak podało AFP, powołując się na stronę internetowa misji, do tej pory "największe nachylenie osiągnięte przez załogowy lot kosmiczny to radziecka misja Wostok 6, wynoszące 65 st." w stosunku do płaszczyzny równika. Oba bieguny Ziemi nie są widoczne z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej(ISS).

SpaceX otworzy nowy rozdział eksploracji kosmosu?

Firma należąca do miliardera Elona Muska w ciągu ostatnich czterech lat zorganizowała 13 misji załogowych. Były to zarówno loty z astronautami NASA na ISS, jak i misje związane z turystyką kosmiczną. Pierwszy taki komercyjny lot odbył się w 2021 r. Misja nosząca nazwę Inspiration4 była finansowana przez amerykańskiego miliardera Jareda Isaacmana. Kolejna prywatna misja z jego udziałem i trojgiem innych astronautów, o nazwie Polaris Down, ma wystartować 26 sierpnia. W jej trakcie załoga ma przeprowadzić pierwszy prywatny spacer kosmiczny na wysokości ok. 700 km nad Ziemią.