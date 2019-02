Jaki powinien być prezes banku? Przede wszystkim musi dawać rękojmię stabilnego i ostrożnego zarządzania. Mieć wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Decyzje powinien podejmować z rozwagą i bez nadmiernego ryzyka. Jego działania nie powinny negatywnie wpływać na postrzeganie banku jako instytucji godnej zaufania, dbającej o bezpieczeństwo pieniędzy klientów. W prawie bankowym można przeczytać: „Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku są obowiązani pełnić swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem”.

Prezes, obok członka zarządu do spraw ryzyka, jest w sytuacji szczególnej, bo aby objąć stanowisko, musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Ta bada wszystkie te przesłanki i wiele innych. Bada jednak – co jest kluczowe – nie tylko przed podjęciem decyzji o tym, czy da komuś zielone światło, lecz także gdy dana osoba już pracuje.

Być może nadzór powinien dzisiaj wziąć prawo bankowe i egzemplarz „Gazety Wyborczej”, po czym uważnie przeanalizować rozmowy dotyczące finansowania inwestycji, jaką spółka Srebrna razem z deweloperskim partnerem postanowiła zrealizować w Warszawie. Z ujawnionych nagrań wiemy, że miała powstać – chociaż do tego nie doszło – dzięki kredytowaniu z kontrolowanego pośrednio przez państwo świeżo zrepolonizowanego Banku Pekao. Kieruje nim Michał Krupiński, który – jeśli wierzyć informacjom medialnym, przez bank niezdementowanym – co najmniej raz uczestniczył w spotkaniu biznesowym w centrali Prawa i Sprawiedliwości z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim oraz wynajętym do inwestycji Austriakiem Geraldem Birgfellnerem. Biznesmen z Krupińskim miał dodatkowo rozmawiać jeszcze przynajmniej dwukrotnie. Bank Pekao zaś zgodził się udzielić dwóch pożyczek – w sumie na 15,5 mln euro – na przygotowanie inwestycji. Kredyt miał trafić do dwóch spółek celowych, których prezesem był Birgfellner. Poznaliśmy w tej sprawie nawet dokumenty, które wprawdzie umową nie są, ale pokazują warunki, na jakich kredyt mógłby zostać przyznany. Czytaj więcej Kalisz obrońcą Niesiołowskiego. "Mój klient jest niewinny. Prokuratorzy chcieli wywołać hejt i udało się" [ROZMOWA]

Oczywiście, że kredyt w wysokości 300 mln euro (na tyle jest szacowana wartość całego przedsięwzięcia) wymaga decyzji specjalnego bankowego komitetu, w którym prezesa Krupińskiego nie będzie. Oczywiście bank powie – działamy zgodnie z przepisami prawa, dokonujemy obiektywnych ocen ekonomicznych i prawnych, bierzemy zabezpieczenia i wszystko jest lege artis. Wówczas jednak pojawia się pytanie, po co w takim razie prezes banku spotyka się z liderem partii, która ma interes, aby inwestycja miała miejsce. Jaki wpływ te spotkania będą miały później na komitet i jego członków? Najważniejsze pytanie jednak dotyczy tego, czy w świetle wymogów, jakie stawia przed prezesami prawo bankowe, wszystko jest w porządku? Czy prezes Krupiński jadący na spotkanie do prezesa Kaczyńskiego może negatywnie wpływać na postrzeganie banku? W samym jeżdżeniu do klienta nie ma nic nadzwyczajnego, chociaż pewnie nie znajdą państwo zbyt wielu osób, które dostąpiły takiego zaszczytu. Czy prezes banku ma niezależny osąd, gdy spotyka się z politykiem, od którego właściwie jednoosobowej decyzji zależy jego stanowisko? Wreszcie należy też spytać: jak to się ma do stabilnego i ostrożnego zarządzania instytucją? Na te pytania musi odpowiedzieć sobie nie tylko KNF, lecz także rada nadzorcza Banku Pekao. Zasiadają w niej przedstawiciele spółek państwowych: PZU z prezesem Pawłem Surówką na czele i Polskiego Funduszu Rozwoju. W prawie bankowym jasno stoi, że „KNF może wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem” o odwołanie prezesa, członka zarządu czy rady. Do tego może go zawiesić do czasu, aż rada nadzorcza podejmie stosowną decyzję. Precedensy w tej sprawie już były, chociaż dotyczyły banków spółdzielczych. Warto sprawdzić, czy i jakie przesłanki zachodzą w tym przypadku.

Dodatkowo zwraca uwagę to, z kim sprawa kredytu jest omawiana. Jarosław Kaczyński nie prowadzi działalności gospodarczej – przynajmniej tak wynika z jego oświadczenia majątkowego za 2017 r. – bierze jednak udział w rozmowach o finansowaniu inwestycji przy Srebrnej. Kredytowanie miało być jednak udzielone spółce celowej, która osławiony wieżowiec chciała stawiać. Warunki tegoż nie powinny być dla prezesa PiS znane, bo jest osobą postronną i tajemnica bankowa, która obowiązuje prezesa Krupińskiego, powinna Jarosława Kaczyńskiego od wiedzy skutecznie separować.