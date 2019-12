Robert Mazurek: Terapeuci alarmują, że po małpki sięgają łatwiej zwykle kobiety. Jak ta pani z przystanku.

Adam Nyk: Kobiety piły alkohol zawsze, to nic nowego, za to trudniej im się do tego przyznać, co ma wpływ na terapię. Wyobraźmy sobie faceta, który kupuje cztery piwa i pół litra, oraz panią, która kupuje cztery piwa i pół litra.

Odbiór społeczny będzie zupełnie różny.

Prawda? Bo to ma być matka, żona, karmicielka. Jej nie wypada takiego alkoholu kupować, chyba że chce go przynieść mężowi, to co innego. Ale miałem pacjentkę, która to znakomicie ukrywała. Zadbana kobieta, matka trójki dzieci, które codziennie wyprawiała do szkoły, a męża do pracy…

Idylla z amerykańskiego filmu.

Ale kiedy drzwi się zamykały, sięgała po butelkę. Miała taki rytuał, popijała codziennie i nie wiadomo, jak by to się skończyło, gdyby kiedyś nie wyczuła od niej alkoholu nauczycielka dzieci. Dopiero wtedy poszła na terapię, choć przecież nie upadła na dno.

Nie leżała pijana w parku.

Na marginesie, zataczająca się kobieta wzbudza dużo gorsze reakcje niż tak samo zataczający się mężczyzna. I właśnie dlatego kobietom jest trudniej się przyznać.

Ale piją.

Bo i na nie działają małpki. Jest jeszcze jedna rzecz – dostępność. W Polsce alkohol można kupić wszędzie. W takiej Norwegii jest ze 200 sklepów monopolowych na cały kraj.

I dlatego każdy Norweg pędzi bimber.

Dlatego to jest skrajność, ale Polska też jest skrajnością. W zasadzie w Polsce prawie nie ma sklepów spożywczych, w których nie byłoby alkoholu. Apeluję więc – znajdźmy jakiś złoty środek między norweskimi restrykcjami a polskimi ułatwieniami.

W zasadzie dlaczego?

Dlatego, że przy polskich zwyczajach picia, czyli upijania się, wszechobecność alkoholu tylko temu sprzyja. Niech pan pójdzie na dowolną stację benzynową i się rozejrzy. Można odnieść wrażenie, że tam się głównie tym handluje, ma pan rozpiętość gatunkową od najtańszego piwa w promocji po kilkunastoletnie whisky.

Właściwie co w tym złego, że dorosły człowiek po pracy sięgnie sobie po pięćdziesiątkę czy setkę whisky…

Dwunastoletniej.

Wtedy go usprawiedliwiamy. A jak kupi sobie cytrynówkę za 8 zł?

Ależ nic w tym złego, jeśli to nie jest permanentny sposób na odstresowanie po pracy czy na wypoczynek. Jeśli raz na jakiś czas napijemy się wódki, nie ma w tym nic złego, ale człowiek z natury ma tendencję, by stan, kiedy jest mu dobrze, powtarzać i pogłębiać. Dlaczego tracimy kontrolę nad alkoholem? Bo kiedy on nas rozluźnia, czujemy się swobodniej, to mamy poczucie, że jest nam lepiej.

