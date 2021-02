Nie znam politycznego ruchu, może poza Lewicą, który wewnątrz miałby w tej sprawie jednolite zdanie. W Zjednoczonej Prawicy ścierają się zwolennicy całkowitego zakazu ze zwolennikami kompromisu z 1993 r. W PO są trzy różne poglądy. U nas jest jak w Polsce: przychodzimy z różnych światów, mamy różne doświadczenia. W sprawach światopoglądowych nie będzie u nas dyscypliny. Zgadzamy się jednak wszyscy co do jednego: Jarosław Kaczyński pokazał środkowy palec milionom Polek i Polaków, upokorzył nas, ogłaszając się panem naszych sumień, pchając się z butami w najbardziej dramatyczne ludzkie sytuacje. Mdli mnie, gdy patrzę na samozadowolenie politycznych „obrońców życia”. Oni nie mają moralnego prawa do odzywania się w tej kwestii. Naszymi pieniędzmi sponsorują tępą propagandę albo sasinady, a nie znaleźli ich na realne wsparcie osób, które stają przed niekorzystnym wynikiem badania prenatalnego, tych, które dziś wychowują niepełnosprawne dziecko. Trzeba im przypominać cytat o faryzeizmie tych, którzy „wkładają na ludzi ciężary nie do uniesienia, sami palcem ich nie dotykając'? Państwo nie ma prawa wysyłać prokuratora, by zmuszał ludzi do heroizmu.