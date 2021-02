Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia pewnie "robi podchody" do posłów wszystkich klubów, także do posłów PSL; najlepiej jakby robił podchody do PiS - powiedział w środę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz pytany był w środę na antenie Poranka Rozgłośni Katolickich "Siódma9", jak odbiera słowa lidera ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, który nazwał wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego (PSL) "politycznym cieciem". Takie kuksańce polityczne się zdarzają. My jesteśmy zainteresowani rozwiązywaniem problemów, cieszymy się, że dla naszego pomysłu referendalnego (ws. dopuszczalności aborcji - PAP) jest wsparcie ze strony środowiska Szymona Hołowni - odpowiedział lider PSL. Hołownia robi podchody do PSL? Dodał, że stara się pamiętać dobre i miłe rzeczy, "a kuksańce polityczne odkłada na półkę". "Wiem, że już się troszkę z tych słów (Szymon Hołownia) wycofał i je wytłumaczył" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Na pytanie, czy Hołownia "robi podchody" do posłów PSL, Kosiniak-Kamysz odparł: Pewnie tak, pewnie robi do wszystkich klubów. Najlepiej jakby robił podchody do PiS - podkreślił prezes ludowców. Na uwagę, że wicemarszałka Zgorzelskiego już "nie wyciągnie", Kosiniak-Kamysz odpowiedział: "Na pewno nie". Piotr Zgorzelski to filar naszego klubu. I nie tylko ja jestem spokojny, ale myślę, że cały okręg płocki i parlament może być spokojny - zaznaczył lider PSL.