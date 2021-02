Sondaż. PiS uzyskałoby w wyborach do parlamentu 31,1 proc., Koalicja Obywatelska traci do lidera ponad 10 punktów procentowych (19,2 proc.), coraz bliżej KO jest Polska 2050 Szymona Hołowni (16,9 proc.) - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu IBRiS dla Onetu. Jakie partie weszłyby do Sejmu?

KO traci do PiS ponad 10 punktów procentowych Reklama Jak podaje Onet, głosowanie na PiS zadeklarowało 31,1 proc. osób biorących udział w sondażu, a to oznacza spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu z grudniowym badaniem IBRiS. Koalicja Obywatelska traci ponad 10 punktów procentowych do PiS. W sondażu ugrupowanie ma poparcie 19,2 proc. respondentów i jest to spadek o 3,1 pkt proc. Na trzecim miejscu znajduje się ruch Szymona Hołowni Polska 2050, który uzyskał 16,9 proc., co oznacza wzrost o 5,9 pkt proc. Trzaskowski zawodzi nadzieje na budowę opozycji dla PiS? [SONDAŻ] Zobacz również Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (8,9 proc., wzrost o 1,8 pkt proc.), Konfederacja (7,4 proc., wzrost o 2,5 pkt proc.) i PSL (5,5 proc., spadek o 0,6 pkt proc.). Odpowiedzi "Nie wiem/Trudno powiedzieć" udzieliło 11,1 proc. badanych. 52 proc. respondentów zadeklarowało chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę. Opcję "zdecydowanie tak" wybrało 39,94 proc. badanych, z kolei 12,4 proc. powiedziało "raczej tak". Z kolei 27,43 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 19,62 proc. ankietowanych. Badanie przeprowadzono w dniach 30-31 stycznia br. na grupie 1100 osób, na podstawie telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).