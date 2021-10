Nie potrzeba do jego uruchomienia żadnej zaawansowanej technologii i trików rodem z filmu science fiction. Wystarczy, że ekspremier się gdzieś publicznie pojawi i już nasza debata publiczna wraca do przeszłości. Zaledwie od lipca, kiedy były przewodniczący Rady Europejskiej wrócił w pełnym wymiarze do polskiej polityki, przy co najmniej trzech różnych okazjach cofaliśmy wskazówki zegara i wertowaliśmy kalendarz wstecz.