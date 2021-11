, szef rosyjskiej dyplomacji, zaproponował nawet, żeby Unia płaciła Białorusi za spokój na granicy – tak jak dzieje się to w przypadku. Kuriozalność tej propozycji doskonale uchwycił w komentarzu dla dziennika "The Times", który od lat pisze o naszym regionie. Porównał sugestię ministra do wymuszania haraczy rodem z: "piękną macie granicę – szkoda, gdyby ktoś ją naruszył...".