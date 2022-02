- Mogę sobie wyobrazić żonatych księży - powiedział kardynał Marx, który jest arcybiskupem Monachium i Fryzyngi.

Celibat powinien być alternatywą?

- Byłoby lepiej dla wszystkich, gdyby stworzyć możliwość dla kapłanów żyjących w celibacie i dla żonatych. Dla niektórych księży byłoby lepiej, gdyby byli żonaci. Nie tylko z powodów seksualnych, ale dlatego, że byłoby to lepsze dla ich życia i nie byliby samotni. Musimy prowadzić takie dyskusje. Niektórzy powiedzą: skoro nie ma już obowiązkowego celibatu, to teraz wszyscy będą się żenić! Moja odpowiedź brzmi: a jeśli nawet tak! Jeśli wszyscy się pobiorą, to tym bardziej będzie to znak, że to nie funkcjonuje dobrze - ocenił hierarcha.

- Ciągle powtarzam młodym księżom, że życie w pojedynkę nie jest takie łatwe - powiedział niemiecki kardynał. - Mamy plebanie, które w rzeczywistości były przeznaczone dla kilku osób. A teraz jedna osoba mieszka tam sama i to nie jest dobre. W moim przyrzeczeniu celibatu musiałem wówczas podpisać, że celibat będę wypełniał "libenter", czyli chętnie. My, klerycy, już wtedy myśleliśmy: no, chętnie to trochę przesada - opowiadał kardynał Marx.

Celibat a pedofilia w Kościele

Na pytanie, czy widzi związek między celibatem a wykorzystywaniem seksualnym dzieci, hierarcha odparł, że nie można tutaj uogólniać. - Ale ten sposób życia i ta męska więź przyciąga także ludzi, którzy nie są odpowiedni, którzy są niedojrzali seksualnie. A seksualność jest częścią istoty ludzkiej, nigdy nie znika - dodał.

Kardynał Marx przypomniał też, że celibat "był to również sposób życia Jezusa". - Celibat jest możliwym sposobem życia w naśladowaniu Chrystusa. Ale czy to powinno być traktowane jako podstawowy wymóg dla każdego księdza, to już jest coś, przy czym stawiam znak zapytania - powiedział.