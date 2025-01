Prezydent Putin chce się spotkać. Powiedział to nawet publicznie i musimy skończyć tę wojnę. To krwawa rzeź- powiedział prezydent elekt Donald Trump przed spotkaniem z republikańskimi gubernatorami stanów w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, cytowany przez agencję Reutera.

Spotkanie Trumpa z Putinem

Donald Trump wielokrotnie mówił o swojej chęci spotkania z rosyjskim prezydentem, lecz dotąd nie ujawnił, że już jest w trakcie ustalania jego szczegółów. W poniedziałek oświadczył, że nie jest zadowolony z faktu, iż musi poczekać z rozmowami z Putinem do momentu objęcia przez siebie urzędu.

Powiedział, że zakończenie wojny w Ukrainie zajmie mu do sześciu miesięcy, choć jeszcze w trakcie kampanii wyborczej obiecywał, że zrobi to w ciągu doby, a nawet i przed formalnym zaprzysiężeniem.

Ukraina w NATO?

Część ukraińskich i amerykańskich komentatorów wskazywała również, że Trump w poniedziałek wyraził zrozumienie dla "uczuć" i obaw Rosji co do ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO. Trump twierdził też, że decyzja Joe Bidena, by wykluczyć zamknięcie drogi Ukrainy do NATO była powodem rosyjskiej agresji i nie chciał powiedzieć, czy będzie wspierał Ukrainę w czasie, gdy będą trwały negocjacje.

Pieskow odpowiada na słowa Trumpa

Dmitrij Pieskow powiedział, że Moskwa "z zadowoleniem przyjmuje przyjmuje chęć Trumpa do prowadzenia dialogu z Putinem".Wychodzimy z wzajemnej gotowości do spotkania, ale najwyraźniej po wejściu pana Trumpa do Gabinetu Owalnego będzie już jakiś ruch - dodał rzecznik Kremla. Powiedział, że rozpoczęcie organizowania kontaktów między prezydentem Rosji a Donaldem Trumpem będzie możliwe po oficjalnym objęciu urzędu przez prezydenta-elekta.