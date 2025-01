Alice Weidel przez pierwsze pół godziny rozmowy, na prośbę Elona Muska, przedstawiała program AfD. Krytykowała Niemcy m.in. za zamykanie elektrowni atomowych i otwarcie granic Niemiec dla "niekontrolowanej migracji". Pojawił się temat "zniszczenia" przez poprzednie rządy niemieckiego systemu edukacji, który został zmieniony według "lewicowej agendy WOKE" - stwierdziła Weidel. Ponadto polityczka zarzuciła Scholzowi, że "wyrzucił ogromne sumy pieniędzy przez okno", przekazując je na migrantów.

Elon Musk poparł otwarcie partię swojej rozmówczyni. Powiedział także, że tylko AfD może "uratować Niemcy", a jeśli obywatele nie poprą tej partii, sytuacja w Niemczech "bardzo, bardzo się pogorszy".

Liderka AfD broni Hitlera

Liderka AfD mówiła, że jej partia jest "nieprawdziwie przedstawiana w mediach” jako skrajnie prawicowa i powiązana z nazizmem. Według niej Hitler był "komunistą, socjalistą", a AfD to partia konserwatywno-libertariańska. Stwierdziła że tylko AfD jest gotowa bronić Żydów w Niemczech przed atakami.

Agitacja Muska

Elon Musk zgadzał się ze wszystkim co powiedziała Weidel i wygłosił nawet płomienny apel do Niemców, aby głosowali na jej partię. Amerykanie chcą zmiany i moja rada dla obywateli Niemiec jest taka, żeby zrobili to samo. Jeśli nie jesteście zadowoleni z obecnej sytuacji, musicie głosować za zmianą i dlatego naprawdę mocno rekomenduję, aby głosować na AfD. Uważam, że to rozsądny krok, a Alice Weidel jest bardzo sensowną osobą. Mam nadzieję, że ludzie będą to w stanie wywnioskować z tej rozmowy. Nie jest tu proponowane nic oburzającego, tylko zdrowy rozsądek - mówił.

Podczas rozmowy poruszono także temat pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Weidel wyznała Muskowi, że ma szczerą nadzieje, iż administracja Trumpa zakończy wojnę. Musk odpowiedzi, że Ukraina jest mniejszym państwem niż Rosja, więc nie ma jak wygrać wojny i dlatego trzeba ją zakończyć.

"Tylko AfD może uratować Niemcy"

Rozmowa Weidel z Muskiem została przeprowadzona po tym, gdy milarder od pewnego czasu na należącej do niego platformie X ingeruje w debatę publiczną w różnych państwach. 20 grudnia napisał, że "tylko AfD może uratować Niemcy". Jego komentarz wywołał reakcję mediów i polityków, którzy skrytykowali go za tę deklarację. Kilka dni później w artykule gazety "Welt am Sonntag", Musk ponownie wyraził poparcie dla tej skrajnie prawicowej partii i ocenił, że kanclerz Scholz prowadzi Niemcy ku upadkowi.

W Niemczech trwa kampania przed wyznaczonymi na 23 lutego wyborami parlamentarnymi. Jeszcze przed wywiadem Komisja Europejska zapowiedziała, że bacznie przyjrzy się temu, czy wywiad przeprowadzony na platformie X nie będzie dodatkowo promowany wśród użytkowników.