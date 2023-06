Ekspert podkreśla, że mamy w tej kwestii bardzo duży szum informacyjny i ciężko stwierdzić, jak obecny konflikt się zakończy.

Bunt Prigożyna. Likwidacja Grupy Wagnera?

Wygląda to na próbę wzmocnienia kontroli wewnętrznej przez prezydenta Putina. Nie wiadomo jednak do końca czy za jego wiedzą. Na pewno minister Szojgu próbuje rozwiązać problem z Prigożynem. Sytuacja jest dynamiczna i wiele wskazuje, że idzie to w kierunku zlikwidowania Grupy Wagnera i odsunięcia Prigożyna, który działa drażniąco na ministerstwo obrony, armię i samego Siergieja Szojgu - mówi.

Bunt Prigożyna. Wojna domowa?

Zdaniem wojskowego Rosji na tę chwilę nie grozi wojna domowa.

Prigożyn ze swoimi siłami Grupy Wagnera nie ma takich środków. Poza tym administracja prezydenta raczej kontroluje cały kraj dość mocno. Prigożyn musiałby mieć specjalne wsparcie w siłach wewnętrznych, a tych póki co nie widać – kwituje ekspert.

Maciej Matysiak, pułkownik rezerwy, ekspert fundacji Stratpoints, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.