Liczby nie kłamią, a metoda rozbijanego termometru nie znajdzie zastosowania w tematyce migracyjnej. Jeszcze w 2015 r., a więc gdy władza przeszła z rąk PO-PSL do PiS, w Polsce było 158 tys. cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt. W tym roku to już 761 tys. A to nie są pełne liczby, bo prof. Maciej Duszczyk szacuje, że łącznie jest ich w Polsce 3 mln, czyli 8 proc. populacji - piszą w DGP Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki.