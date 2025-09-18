Niemiecki tygodnik, który rozmawiał z uczestnikami spotkania prezydentów Polski i RFN, twierdzi, że Nawrocki próbował przekonać Steinmeiera do zawarcia porozumienia.

"Der Spiegel" o sugestii Nawrockiego: To nie ma ze sobą nic wspólnego

"Według uczestników rozmowy prezydent Polski powiedział w istocie: jeśli Niemcy spełnią żądania reparacyjne, Polska zrobi więcej na wschodniej flance NATO" – podkreślono.

"Powiązanie to jest godne uwagi, ponieważ kwestia roszczeń reparacyjnych i wzmocnienie wschodniej flanki NATO nie mają ze sobą nic wspólnego. Uczestnicy rozmowy twierdzą, że prezydent Niemiec zwrócił na to uwagę w swojej odpowiedzi" – informuje "Der Spiegel".

"Sueddeutsche Zeitung" o Nawrockim: Posłaniec ze starym rachunkiem

Niemieccy komentatorzy zwracają uwagę, że żądania reparacyjne wysunięte przez Nawrockiego to przede wszystkim gest w kierunku jego wyborców i wyborców PiS. Prezydent, którego dziennik "Sueddeutsche Zeitung" określił mianem "posłańca ze starym rachunkiem", powołuje się na ustalenia specjalnej komisji ds. reparacji. Oszacowała ona roszczenia wobec Niemiec na ponad 1,3 biliona euro.

Twarde stanowisko prezydenta Nawrockiego w sprawie reparacji

Nawrocki, podsumowując rozmowy ze Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem, poinformował, że powstanie zespół, który będzie debatować na temat reparacji za zniszczenia dokonane przez nazistowskie Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej. Dodał, że rozwiązanie tej kwestii leży nie tylko w interesie Polski i Niemiec, lecz także całej UE i NATO.

Polski prezydent przekazał, że w rozmowie ze Steinmeierem zwrócił uwagę, że – w jego przekonaniu – kwestia reparacji wojennych "nie jest załatwiona" pod względem prawnym. Podkreślił, że jest zwolennikiem wypłacenia Polsce reparacji przez Niemcy.

Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku (...) finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co z jednej strony byłoby początkiem pewnego procesu, z całą pewnością długiego – podkreślił prezydent RP. Zaznaczył, że rozwiązanie to nie jest gotową receptą, a jedynie propozycją.

Nieprzejednane stanowisko strony niemieckiej: Sprawa zamknięta

Strona niemiecka podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko, oświadczając, że sprawa reparacji wojennych jest zamknięta i prawnie uregulowana.

W przeddzień wizyty Nawrockiego w Berlinie pełnomocnik niemieckiego rządu ds. współpracy z Polską Knut Abraham powiedział, że potrzebne jest wypracowanie nowego podejścia do historycznej odpowiedzialności wobec Polski. Zasugerował, że mogłoby to przybrać formę pogłębionej współpracy w obszarze bezpieczeństwa.