Czarzasty pisze do prezydenta. "Wzywam do niezwłocznych działań"

Marszałek Sejmu podczas środowej konferencji prasowej poinformował dziennikarzy, że pismo do prezydenta Nawrockiego skierował w poniedziałek 13 lipca.

Jak dodał, w piśmie przypomniał, że "ponad miesiąc temu, 11 czerwca 2026 r. Sejm (...) wybrał na dziewięcioletnią kadencję sędziego TK Sławomira Patyrę”. Uchwała Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK została doręczona prezydentowi oraz ogłoszona w dzienniku urzędowym RP Monitor Polski - odczytał pismo marszałek Sejmu.

Czarzasty: Zwracam się do Pana Prezydenta

Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pana Prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego TK przez osobę wybraną przez Sejm RP 11 czerwca 2026 r. - głosi pismo Czarzastego.

Marszałek został zapytany, czy możliwe jest złożenie przez sędziego ślubowania w Sejmie.

Wcześniej - marcu tego roku - Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału. Byli to sędziowie: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz oraz Anna Korwin-Piotrowska. 1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyła ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza tej czwórki do czynności w TK.

Czarzasty podkreślił, że prezydent, gdy na początku kwietnia przyjmował ślubowania od dwóch osób - z sześciu wybranych wówczas przez Sejm na stanowiska sędziów TK - argumentował m.in., że miał za mało czasu, aby sześć osób powołać.

"Mija miesiąc od wyboru pana, który jest osobą mającą wejść do TK"

Mija miesiąc od wyboru pana, który jest osobą mającą wejść do TK. Przypominam więc uprzejmie panu prezydentowi, że minął już miesiąc. W momencie, kiedy miną następne dwa tygodnie, to argument o tym, że ktoś, znaczy sędzia, podejmuje inne działania, upadnie. Jest to miła korespondencja między marszałkiem Sejmu, a prezydentem przypominająca o terminach i mówiąca o tym, że ktoś na to patrzy. Tak to trzeba interpretować - zaznaczył marszałek Sejmu.

Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego TK na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja zakończyła się 28 czerwca. Sędzia Patyra nie objął wciąż obowiązków służbowych, ponieważ prezydent nie odebrał od niego dotychczas ślubowania. 3 lipca prawnik informował, że skierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Wskazywał, że chciał zasygnalizować w ten sposób gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK.