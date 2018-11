- Dlaczego jeden z patroli policji od blisko trzech lat pilnuje całą dobę posesji wiceministra Jarosława Zielińskiego? Z jakiego powodu miejscowi policjanci przebierają się w garnitury, zakładają okulary i podczas uroczystości, w których bierze udział wiceminister udają, że są Służbą Ochrony Państwa? Jaką pracę wykonuje ksiądz, który został zatrudniony w komendzie i nie przychodzi do pracy? - pytała poseł Bożena Kamińska podczas posiedzenia Sejmu.

Sprawę opisał "Kurier Suwalski". Okazuje się, że opisywana przez autorów listu "patologia w suwalskiej policji" ma również polegać na tym, że naczelnikami i zastępcami naczelników wydziałów w tamtejszej komendzie zostali m.in. sierżant sztabowy z kilkuletnim doświadczeniem lub młodszy aspirant, który nigdy nie prowadził poważnej sprawy.

- Policjanci pytają również, czemu ma służyć akcja "błysk", z której śmieje się cała polska policja. Akcja polega na ustawianiu przez pół godziny radiowozów w widocznych miejscach z włączonymi światłami błyskowymi – pytała posłanka. Dodała, że "policjanci mają dość być pogardzani i traktowani zgodnie z potrzebami politycznymi wiceministra Jarosława Zielińskiego".

Jak wynika z interpelacji posłanki Kamińskiej być może niebawem policjanci będą pilnować drugiej posesji ministra, bo Jarosław Zieliński, wybudował się także w miejscowości Krzywe. Alarm w posesjach jest bezpośrednio podłączony do dyżurnego w KMP w Suwałkach, a nie do firmy ochroniarskiej. Kuriozalnym wydaje się także to, że w komendzie zatrudniony został jeden z miejscowych księży.

Interpelacja kończy się słowami: "Czy zamierza Pan wyciągnąć stosowne konsekwencje wobec podległego Panu Wiceministra Jarosława Zielińskiego? A może "utożsamia się" Pan z przedstawionymi +patologicznymi+ zachowaniami i postawami Pana Wiceministra Jarosława Zielińskiego?".