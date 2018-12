Premier podczas konferencji "Praca dla Polski" mówił, że polskie społeczeństwo cechuje dynamizm, energia i optymizm, czasem trochę przyćmiony zbyt daleko idącym sporem politycznym, natężeniem tego sporu. Jak podkreślał, na tym dynamizmie i optymizmie rząd chce budować swoją politykę gospodarczą. Przekonywał, że po trzech latach budowania domu, który nazywa się Polska, jest czas na bezpieczny rozwój i stabilność. Jesteśmy obozem politycznym zmiany, która rozumie tez potrzebę stabilności, stabilizacji. Chcemy ją ludziom dać. Chcemy zmniejszyć to napięcie polityczne, nie chcemy, żeby te walki polityczne przypominały walki plemienne, żeby ludzie się tak dzielili. Zapraszamy do merytorycznej współpracy również opozycję, do dyskusji na programy - powiedział szef rządu.

Uważam, że jesteśmy ekipą najbardziej prowolnościową, a to dlatego, że dajemy prawo wyboru ludziom, czy chcą iść wcześniej na emeryturę, czy trochę później, czy chcą dłużej pracować, czy chcą posłać dziecko do szkoły, czy chcą sami odkładać w pracowniczych planach kapitałowych na swoje emerytury - dodał Mateusz Morawiecki.

Szef rządu dodał, że wolność jest wtedy, kiedy jest podbudowana bezpieczeństwem finansowym, kiedy młody człowiek nie musi wyjeżdżać +na zmywak+" oraz kiedy ma do dyspozycji alternatywy, których w Polsce jest coraz więcej. Dlatego tak uważam, szczerze, że jesteśmy najbardziej prowolnościową ekipą z ostatnich dwudziestu ośmiu lat, dajemy tę wolność ludziom - powiedział. Zaznaczył, że dynamiczny wzrost gospodarczy, wyrwanie się z "okowów niemożności, imposybilizmu" to znak firmowy w ostatnich trzech latach rządu Prawa i Sprawiedliwości. To będzie nasz znak firmowy w ostatnim roku i kolejnych czterech latach, jeśli wyborcy nam zaufają, bo chcemy, żeby rozwój gospodarczy był dla wszystkich.

Przypomniał, że w listopadzie minęły trzy lata od powołania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy się poddać rozliczeniu; chcemy pokazać, że my według większości miar, wypełniliśmy nasze zobowiązania wyborcze. Staraliśmy się wszędzie zachować naszą wiarygodność. Wrzuciliśmy w gospodarcze piąty bieg; już piąty kwartał z rzędu wzrost gospodarczy wynosi pięć procent lub więcej - oświadczył.

Według niego obecny deficyt budżetowy i bezrobocie są jednymi z najniższych po 1989 roku. To świadczy o silne naszych finansów publicznych (...) o witalności naszej gospodarki - oświadczył. Zapewnił też, że programy społeczne PiS dla wsi, emerytów czy miast mają zapewnione finansowanie z budżetu państwa.

Ponadto, jak dodał premier, w ciągu ostatnich trzech, liczba turystów odwiedzających Polskę wzrosła o prawie 3 mln, a studentów jest więcej o ponad 55 proc. "To jest miernik jak nasza gospodarka otwiera się na świat i jakim sukcesem jest wzrost gospodarczy ostatnich lat - mówił szef rządu.

Morawiecki powiedział ponadto, że rząd stawia na "rewolucję cyfrową". Przypomniał, że od soboty można wystawiać już elektroniczne zwolnienia lekarskie, a wkrótce będzie to możliwe również w przypadku recept i skierowań. Według niego takie rozwiązania przyczynią się do rozładowania kolejek do lekarzy. Cieszę się, że udało się powstrzymać emigracje, że młodzi ludzie w Polsce pozostają, że coraz częściej tutaj wracają- dodał premier.