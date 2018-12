Karczewski poinformował dziennikarzy, że w środę podczas posiedzenia Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę przedstawił plan odbudowy Pałacu Saskiego i zapowiedział, że jego część ma zostać przeznaczona na nową siedzibę Senatu.

Pałac Saski to wielka wartość, to wspaniały budynek, który był w centrum Polski, centrum Warszawy. Świetnie zamyka plac Piłsudskiego. Będziemy odbudowywać Pałac Saski w programie 4-5 lat. W jednej części będziemy chcieli, aby znalazł swoją siedzibę Senat. Co do drugiej części, tej od strony północnej, rozpiszemy konkurs na to, co tam zorganizować – powiedział marszałek podczas briefingu prasowego w Senacie.

Mam nadzieję, że to będzie miejsce jeszcze bardziej wyjątkowe dla nas, Polek i Polaków. Senat zasługuje na to, żeby być w miejscu bardziej reprezentacyjnym. To też jest piękne, ale wynajmujemy wszystko od Kancelarii Sejmu. Nie jest to własnością Senatu. Byłem w tak pięknych senatach jak w Hiszpanii, Włoszech, Paryżu z wizytą oficjalną. Piękne, bardzo reprezentacyjne budynki. Jestem przekonany, że też Polska na to zasługuje – dodał Karczewski.

Zaznaczył, że odbudowa całego kompleksu potrwa kilka lat i będzie podzielona na etapy. W pierwszej kolejności zostanie odbudowany Pałac Saski, następnie Pałac Bruehla. Będzie to architektoniczne dopełnienie placu Józefa Piłsudskiego – zaznaczył marszałek. Jak podkreślił, odbudowany kompleks "wpisze się w przywracanie świetności Warszawie" i znajdą tam swoje siedziby inne instytucje.

Według Karczewskiego powinna się tam znaleźć także część edukacyjna dotycząca parlamentaryzmu i historii Polski. Mogłyby być tam prezentowane odzyskane dzieła sztuki, zrabowane podczas II wojny światowej, czy sylwetki ojców nieodległości i wybitnych Polaków - powiedział. Jak mówił, przeprowadzony będzie także drugi konkurs dotyczący wkomponowania Grobu Nieznanego Żołnierza w przestrzeń pałacu. Konkurs ma wyłonić koncepcję zaaranżowania przestrzeni w ten sposób, aby godnie wkomponować w projekt pałacu to ważne dla Polaków miejsce – podkreślił marszałek.

Pytany to, ile pieniędzy i z jakiego źródła ma być przeznaczone na odbudowę Pałacu Saskiego, Karczewski powiedział, że mowa jest o sumie "od 500 mln do 1 mld zł, ale bliżej tych 500 mln". Poinformował, że źródłem finansowania będzie budżet państwa i że rozmawiał już o tym z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z minister finansów Teresą Czerwińską.