W "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bodnar stwierdził, że "Owsiak jest atakowany przez cały rok". - I myślę, że jest w tym głęboko osamotniony i nie ma poczucia, że jest determinacja do walki z mową nienawiści – zauważył RPO.

- Ogólny klimat polityczny i narastająca fala nienawiści mogły mieć wpływ na motywację sprawcy, ale podkreślam, nawet jeżeli tak było, to musimy pomyśleć o jednej rzeczy - gdyby nawet się nie wydarzyła ta śmierć, gdyby nie odszedł prezydent Adamowicz, to i tak mamy gigantyczny problem z mową nienawiści. Nie walczyliśmy z nią skutecznie – ocenił Adam Bodnar na antenie TVN24.

- Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, żeby z mową nienawiści walczyć. Na pewno konieczna jest nowelizacja przepisów Kodeksu karnego, bo tam są braki. Zaostrzenie – nie jestem przekonany, na pewno rozszerzenie. Ale bardzo ważne, i to najważniejsze, to konsekwencja prokuratury, policji oraz ministerstw walce z mową nienawiści – podsumował.