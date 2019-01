Lider Kukiz’15 poinformował, że w związku z zabójstwem i śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza, odwołuje wszystkie swoje wizyty w mediach.

"Nie chcę +komentować+ i brać udziału w różnych dyskusjach. Za wcześnie. Najpierw sam muszę się pozbierać, ochłonąć po tym wszystkim..." – czytamy we wpisie.

Dodał, że przejrzał swoje wcześniejsze wpisy i stwierdził, że wśród nich były i takie, w których przekroczył granice.

"Nie będę ich kasował, bo byłoby to chowaniem głowy w piasek i tchórzostwem. Ale wiem jedno - jeśli chcemy chociaż trochę załagodzić wszechobecną nienawiść to musimy zacząć od siebie".

Obiecał, że spróbuje zrobić wszystko, by więcej tych granic nie przekraczać. "A jeśli mi się to zdarzy, proszę - upominajcie mnie. Ale umówmy się, ze nie będziecie zaczynać tych upomnień od zdania: +napluć ci w ryj to mało, szmato+..." – poprosił.