- To zawsze budzi kontrowersje, gdy urzędujący minister wybiera działalność europejską. Brudziński nie dał się do tej pory poznać od strony dyplomaty, mogą być inne przyczyny tej ewakuacji. Szydło wyprowadzała unijną flagę, a teraz szykuje się na unijny żołd, jest to zaskakujące - powiedział były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w programie "Fakty po Faktach" w TVN24.

Sikorski ostro ocenił też obecne działania polskiej dyplomacji.

- W wyniku rzekomo energicznych działań PiS miał się poprawić wizerunek Polski, szczególnie jeśli chodzi o nasz udział w II wojnie. A w tej chwili spotyka się V3, czyli Grupa Wyszehradzka bez nas, w której są kraje, które były sojusznikami III Rzeszy. Te kraje mają lepsze relacje z Izraelem niż Polska i to jest katastrofalna klęska tej polityki historycznej - dodał były szef MSZ.