Zdaniem Różańskiego dzisiaj musimy się posiłkować wsparciem naszych sojuszników. - Jedynym gwarantem naszego bezpieczeństwa są dobre relacje z partnerami w pakcie północnoatlantyckim - dodał.

W 2016 r. jako dowództwo generalne przedstawialiśmy swoją opinię Zwierzchnikowi sil zbrojnych jakie są niezbędne kroki do podjęcia, zakończyło się to decyzjami kadrowymi, oficerowi zostali zwolnieni. To nie jest sytuacja taka kiedy zupełnie biernie wojsko przyglądało się stanowi rzeczy jeśli chodzi o siły powietrzne – powiedział gen. Różański w TVN24.

Proponowałbym moim kolegom, żeby byli bardziej asertywni. Każdy z dowódców odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa powinni zabiegać o jak najlepszy sprzęt dla żołnierzy - gen Różański.