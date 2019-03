Doszło do katapultowania się pilota. Został podjęty w stanie dobrym. Samolot spadł w terenie niezabudowanym, leśnym" - powiedział na antenie TVN24 podpułkownik Marek Pawlak, rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodał, że maszyna stacjonowała w 23. bazie lotnictwa w Mińsku Mazowieckim, zaś pilot wykonywał lot kontrolno-pomiarowy. Pawlak podkreślił, że pilot był doświadczony. Potwierdził także, że chodzi o samolot MiG-29.

TVN24 przytacza także relację świadka zdarzenia. Najpierw był huk, a potem zobaczyłam, jak spada samolot. Przemieszczał się w szybkim tempie. Chwilę później zobaczyłam pilota, który na szczęście się katapultował - napisano. Na przekazanych stacji nagraniach widać spadochron, a także kłęby czarnego dymu

Zdjęcie z miejsca katastrofy MiG-29. https://t.co/aBJJMOXIAw — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) March 4, 2019

To nie pierwsza katastrofa samolotu MiG-29 w Polsce. Jedna z maszyn rozbiła się w 2017 podczas podchodzenia do lądowania w okolicach Kałuszyna na Mazowszu. Samolot pilotował jeden, 28-letni pilot; startował z tego samego lotniska, na którym miał wylądować. W poszukiwaniach pilota udział brało co najmniej 200 osób: Żandarmeria Wojskowa, a także policja, straż pożarna i leśnicy. Został odnaleziony po ok. dwóch godzinach. Po odnalezieniu, pilot został przewieziony do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie.

Z kolei w 2018 rozbił się MiG-29 z bazy w Malborku. Pilot katapultował się w okolicach Pasłęka, ale nie przeżył wypadku.

Siły Powietrzne mają 32 myśliwce MiG-29; połowa z nich stacjonuje w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku, a druga - w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Samoloty z Mińska Maz. zostały w 2014 r. zmodernizowane.

MiG-29 to maszyna eksploatowana najdłużej bez jakiejkolwiek katastrofy w powietrzu w historii polskiego lotnictwa. Pierwsze myśliwce tego typu przyleciały do Polski w czerwcu 1989 r.