"Fakt" poinformował we wtorek o rzekomym konflikcie Tuska ze Schetyną. Szef Rady Europejskiej miał być wściekły na lidera PO za "wciągnięcie go" w projekt Koalicji Europejskiej. Jak zaznaczył Graś w dalszej części wpisu, cytaty przytoczone w artykule to "kompletna bzdura".

Według doniesień dziennika w Brukseli miało dojść do spięcia szefa PO i byłego premiera. Tusk miał oskarżyć Schetynę o wyborczą porażkę i powiedzieć, że powinien zmienić otoczenie. - Przecież to brednie kompletne są. Byłem przy tej rozmowie - zaznaczył Graś.