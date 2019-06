Przewodniczącym klubu PO-KO pozostał Sławomir Neumann, a jedną z jego zastępczyń - liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Mamy wspólny klub Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. To jest integracja, która trwa tak naprawdę od 2016 roku, byliśmy coraz bliżej. Ostatnie posiedzenie naszych rad krajowych bardzo wyraźnie to powiedziało. Razem integrujemy się i idziemy do wyborów wspólnie" - powiedział dziennikarzom po zakończeniu obrad klubu, szef PO Grzegorz Schetyna.

Dodał, że połączenie klubów to pierwszy etap integracji; kolejnymi mają być przygotowanie wspólnego programu oraz budowanie koalicji na jesienne wybory parlamentarne.

Chcemy zorganizować konwencję programową w drugiej połowie lipca, aby przedstawić zręby programu, który będziemy prezentować Polkom i Polakom pod koniec lipca i przez cały sierpień, wrzesień aż do wyborów - powiedział Lider Platformy Obywatelskiej.

Wkrótce zaprezentowany ma zostać koalicyjny sztab wyborczy. Według zapowiedzi Schetyny, w sztabie mają się znaleźć m.in. posłowie: Krzysztof Brejza i Adam Szłapka oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Schetyna poinformował również, że od przyszłego tygodnia wybiera się w objazd po kraju. W poniedziałek ma odwiedzić Gliwice i Sosnowiec.

W poniedziałek jestem w dwóch pierwszych miejscach w woj. śląskim. Przedstawimy scenariusz, konsultujemy go z samorządowcami, chcemy, żeby to były aktywności nie tylko parlamentarne, partyjne, ale też przy współpracy z samorządami. Będziemy też konsultować kwestie wspólnych kandydatów do Senatu, także do Sejmu - powiedział szef PO.

Sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka podkreślił, że czwartkowe zjednoczenie ma przede wszystkim wymiar symboliczny.

Tutaj zdecydowanie chodzi o symbol, bo tak naprawdę mamy trzy, czy w zasadzie dwa ostatnie posiedzenia Sejmu, więc takiej realnej pracy parlamentarnej będzie bardzo niewiele, ale symbolicznie pokazujemy, że teraz idziemy ramię w ramię, równym krokiem i na jesień tworzymy wspólny front - dodał nowy poseł PO-KO.

Z byłego już klubu Nowoczesnej do klubu PO-Koalicji Obywatelskiej przystąpiło 12 z 14 jej dotychczasowych posłów.

Na taki krok nie zdecydowali się posłowie: Marek Ruciński i Radosław Lubczyk. Obaj - jak mówią byli posłowie Nowoczesnej - są lekarzami, planują zakończyć karierę polityczną i powrócić do zawodu. Lubczyk mówił w środę PAP, że do końca kadencji zamierza pozostać posłem niezrzeszonym.

Decyzja o połączeniu klubów PO-KO i Nowoczesnej zapadła podczas sobotnich wspólnych obrad Rad Krajowych: PO i Nowoczesnej.