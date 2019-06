Polska Agencja Prasowa: Panie pośle, został pan szefem sztabu wyborczego koalicji, którą na razie współtworzą PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska. To chyba najpoważniejsze jak do tej pory wyzwanie dla pana?

Krzysztof Brejza: Tak, nie ukrywam. Wybory parlamentarne to będzie nie tylko bój o przejęcie władzy przez opozycję, ale bój o Polskę, o przyszłość cywilizacyjną, tak że zdajemy sobie sprawę z ciężaru tej kampanii, z odpowiedzialności za nią.

Czyli celem jest zwycięstwo jesienią?

Zdecydowanie. Gdybym nie miał pewności, że to zwycięstwo będzie, to bym się tego zadania nie podejmował.

Ma pan już wizję kampanii wyborczej koalicji?

Mam wizję, mam plan, mam agendę, ale wszystko w swoim czasie.

To proszę powiedzieć jakie będą pierwsze przedsięwzięcia realizowane przez sztab wyborczy.

Przed nami duża konwencja programowa 12 i 13 lipca. Chcemy zaprezentować Polakom ofertę lepszej Polski w wielu segmentach życia.

Czego można się spodziewać po nowym programie Platformy Obywatelskiej? Jakie są - według was - główne wyzwania, na które nowy program powinien odpowiedzieć?

Wszyscy widzą w jakim stanie jest służba zdrowia - jest w stanie głębokiego wstrząsu, w stanie bardzo chorym. I to służba zdrowia będzie oczywiście priorytetem. Oprócz tego lepsze szkoły, bo za chwilę będzie kumulacja dwóch roczników i głęboki kryzys w edukacji.

Bardzo ważne jest też bezpieczeństwo, bo brakuje policjantów na polskich ulicach, jest kilkanaście tysięcy wakatów. I to, co doskwiera dosłownie wszystkim, to jest sprawa zmian klimatycznych, które postępują: ogromna susza na terenach wiejskich, brak też mądrej polityki rządu. Wystarczy zobaczyć w jaki sposób rząd oponuje w sprawie skutecznych działań w Unii Europejskiej w tym obszarze.

Osobny segment to jest ogromna drożyzna, która też doskwiera Polakom i to, że warzywa stają się w Polsce towarem luksusowym. Wiele rzeczy w polskich sklepach spożywczych staje się powoli dobrami luksusowymi, Polaków nie stać po prostu na jedzenie, w tym zdrowe jedzenie. Mamy też oczywiście wzrost opłat energii, prąd idzie do góry już teraz, przedsiębiorcy dostali ceny prądu wyższe o 60-70 procent, co doprowadzi do spirali wysysającej coraz większe kwoty z portfeli Polaków.

Po majowych wyborach do europarlamentu władze Platformy zamówiły badania, które miałby dać odpowiedź na pytanie o przyczyny porażki Koalicji Europejskiej. Miał pan okazję zapoznać się z nimi? Co z nich wynika?

O badaniach się nie rozmawia, z badań wyciąga się wnioski. Takie jest moje założenie.

Pytam właśnie o wnioski.

Proszę mi uwierzyć, że my wnioski z badań wyciągamy i będziemy wdrażać nasz plan na nową kampanię wyborczą, z najlepszą ofertą dla Polaków.

Kampania Koalicji Europejskiej była silnie krytykowana tak przez dziennikarzy, jak i samych polityków PO - za niespójność, brak organizacji i koordynacji działań, za brak aktywności części kandydatów, w tym niektórych jedynek; wytykano wam nawet brak banerów wyborczych w poszczególnych okręgach. Sztab weźmie pod uwagę te opinie?

Część tych opinii wynika też z naszych analiz. Dokonaliśmy audytu poprzedniej kampanii, wiemy gdzie są słabe punkty i będziemy silniejsi. Głównym spostrzeżeniem jest to, że musimy jeszcze mocniej wyostrzyć słuch społeczny, czyli: bezpośrednie rozmowy, akcje od drzwi do drzwi, płot do płotu, rozmowy z Polakami. Platforma i koalicja muszą wrócić do obywatelskości, do źródeł.

Cieszę się, że tak wielu posłów Platformy, a będzie ich jeszcze więcej, bierze udział w ramach akcji "Porozmawiajmy" w setkach, tysiącach spotkań z Polakami w ostatnich dniach i tygodniach.

Czego, oprócz rozmów bezpośrednich, można się jeszcze spodziewać w kampanii wyborczej?

Będzie dużo ciężkiej pracy, to gwarantuję. Głęboko wierzę, że ciężka praca zaowocuje zwycięstwem, jestem o tym przekonany.

Wiadomo już którzy znani politycy Platformy będą startować w wyborach parlamentarnych? Wszyscy obecni posłowie klubu PO-Koalicji Obywatelskiej, byli europosłowie, którzy w majowych wyborach nie kandydowali lub nie udało im się zdobyć mandatu?

Wszystkie ręce na pokład, najlepsi z najlepszych będą z nami. Będą też oczywiście nowe nazwiska, ale proces układania list dopiero ruszy. Na chwilę obecną ruszyły prace sztabu. Przygotowujemy kampanię wyborczą tak, żeby jak najlepiej ją poprowadzić.