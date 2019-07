W konferencji prasowej zorganizowanej na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach wzięli też udział: liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, sekretarz generalny PO Robert Tyszkiewicz, posłanka z Suwałk Bożena Kamińska i poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski.

Chcemy dotrzeć do najmniejszych miast, miasteczek i wiosek, chcemy porozmawiać z ludźmi na tematy, które nurtują ich każdego dnia. Dlatego będziemy wędrowali od województwa do województwa, od miasta do miasta, od wioseczki do wioseczki – mówił na konferencji Arłukowicz.

Wyruszyliśmy w teren, musimy porozmawiać z ludźmi, musimy usłyszeć ich oczekiwania ich przemyślenia na temat tego, co się w Polsce dzieje, na temat tego, co się będzie w Polsce działo – dodał europoseł PO.

Według Arłukowicza wybory październikowe będą najważniejsze od 1989 r. i zdecydują o kierunku, jaki Polska obierze na najbliższe 12 lat.

"Mam nadzieję, że zdołamy zbudować strukturę wyborczą, która pozwoli te wybory wygrać. To jest cel nadrzędny. Nie szukamy przeciwników w opozycji, my szukamy koalicjantów – powiedział Arłukowicz.

Polityk PO ma nadzieję, że dyskusja o bloku wyborczym z PSL skończy się wspólnym projektem wyborczym.

Im szersza koalicja tym lepiej. (...) Uważamy że szeroki blok demokratyczny tak naprawdę powinien stawić czoła w wyborczej walce PiS-owi. Tylko szeroka koalicja ma tak naprawdę szansę zmienić funkcjonowanie dzisiejszego rządu i obraz dzisiejszej Polski. Ale też nic na siłę, jeżeli ktoś nie chce budować koalicji, nie będziemy nikogo zmuszali, jesteśmy otwarci – dodał Arłukowicz.

Barbara Nowacka podkreśliła, że podczas sobotniego pobytu polityków w woj. podlaskim chcieli oni mobilizować społeczeństwo do udziału w wyborach.

Z tego miejsca chcę zaapelować do mieszkańców Suwałk i całego województwa podlaskiego, żebyście państwo poszli na wybory. Każdy głos się liczy. Ta decyzja, która będzie podejmowana w Suwałkach, tutaj dokładnie, w lokalach wyborczych, będzie miała wpływ na wynik wyborczy w całym kraju. Każdy głos się liczy – przekonywał Arłukowicz.

Politycy odwiedzili w sobotę Białystok, Suwałki, Augustów i Suchowolę.