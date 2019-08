W piątek Skutecki opuścił Kukiz'15 i został posłem niezrzeszonym. Decyzja ta - jak wyjaśnił - była spowodowana startem polityków Kukiz'15 z list PSL.

Skutecki po ogłoszeniu decyzji o dołączeniu do Konfederacji powiedział, że tylko kilka dni był posłem niezrzeszonym i "w pojedynkę jest dużo trudniej". Jak dodał, "dzisiaj jedyną opcja w Sejmie, która twardo i odważnie stoi po stronie wartości, po stronie wolności, po stronie dzieci i rodziny jest Konfederacja; także wybór był dla mnie oczywisty. Bardzo się cieszę, że mogę z tak zacnymi ludźmi kontynuować to, co zaczęliśmy cztery lata temu i mam nadzieję, że w kolejnej kadencji uda się zrobić jeszcze więcej - zapewnił.

Robert Winnicki z Ruchu Narodowego ogłosił też, że na pierwszym miejscu Konfederacji w Warszawie będzie kandydował lider partii Wolność-Korwin Janusz Korwin-Mikke.

Jak mówił Winnicki, "z pierwszego miejsca w stolicy na liście warszawskiej będzie kandydował człowiek, który jest jednym z symboli braku pokory wobec panującego od 30 lat systemu. Będzie startował lider nieszablonowy, jednocześnie taki, który przyciągnął do idei wolnościowej, konserwatywnej setki tysięcy, jeśli nie miliony Polaków w minionych dekadach".