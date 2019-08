Konfederacja Wolność i Niepodległość to ugrupowanie, które łączy m.in. partie KORWiN i Ruch Narodowy.

Lidera listy kandydatów Konfederacji do Sejmu w okręgu 7 przedstawiono w sobotę w Zamościu (Lubelskie). Poinformowały o nim także na portalach społecznościowych m.in. Konfederacja i Ruch Narodowy.

- Liczę na to, że w tych wyborach Konfederacja oraz niezależne ugrupowania zdobędą odpowiedni wynik i będą w Sejmie przyglądać się przede wszystkim temu, co robi PiS podczas rządów. Na wschodzie mamy ogromny problem z ASF, którego rządzący, ani jedni, ani drudzy, nie potrafili rozwiązać do tej pory – powiedział Tumanowicz.

Podkreślił, że na terenie okręgu numer 7, obejmującego Zamość, Chełm, Białą Podlaską, problem występowania ASF wymaga kompleksowych rozwiązań. - Mam nadzieję, że powstanie komisja, która zbada wszystkie przypadki celowego rozsiewania tego wirusa. Mam nadzieję także, że powstanie płot na granicy z Ukrainą i Białorusią, żeby nie mogły swobodnie przechodzić na nasz teren dziki (które przenoszą ASF - PAP). To jest temat istotny dla naszego regionu, będziemy go w kampanii podnosić – powiedział Tumanowicz.

Dodał, że na listach Konfederacji będą przedstawiciele różnych środowisk m.in. narodowych, wolnościowych oraz ruchu pro-life.

Tumanowicz w wyborach do Parlamentu Europejskiego był liderem listy kandydatów Komitetu Wyborczego wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy w woj. lubelskim. Zdobył 15 267 głosów. Ugrupowanie nie przekroczyło progu wyborczego; w woj. lubelskim komitet uzyskał 4,42 proc. poparcia.

Tumanowicz w latach 2011-2015 był prezesem stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a obecnie jest jego wiceprezesem. W Ruchu Narodowym pełni funkcję członka zarządu głównego. Jak podano na stronie internetowej Konfederacji, Tumanowicz jest "odpowiedzialny za techniczną organizację partii w wyborach", a podczas wielu kampanii był pełnomocnikiem wyborczym.

Witold Tumanowicz w wieku 16 lat zapisał się do Młodzieży Wszechpolskiej. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu głównego tej organizacji.

Tumanowicz studiował na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmował się także pozyskiwaniem funduszy na rzecz organizacji trzeciego sektora. Obecnie pracuje jako grafik. Działa społecznie w organizacjach pozarządowych. Jest zaangażowany w działalność dobroczynną i charytatywną.

W okręgu lubelskim nr 6 liderem Listy Konfederacji Wolność i Niepodległość będzie natomiast wiceprezes partii KORWiN, poseł Jakub Kulesza.