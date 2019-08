Początkowo zarząd dolnośląskiej PO rekomendował władzom krajowym partii senator Barbarę Zdrojewską na "jedynkę" listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w okręgu wrocławskim. Do startu w dwóch okręgach w wyborach do Senatu we Wrocławiu rekomendowane zostały: wrocławska radna miejska i była posłanka PO Ewa Wolak oraz posłanka prof. Alicja Chybicka. W okręgu podwrocławskim zaś jako kandydat do Senatu rekomendowany został były poseł i były wojewoda dolnośląski, a obecny radny wojewódzki, Aleksander Marek Skorupa.

W odpowiedzi na to Barbara i Bogdan Zdrojewscy poinformowali, że podjęli decyzję o starcie w wyborach do Senatu z list Koalicji Obywatelskiej w dwóch okręgach we Wrocławiu.

Jak potwierdził szef dolnośląskich struktur PO, europoseł Jarosław Duda w czwartek zapadła decyzja odnośnie startu małżeństwa Zdrojewskich do Senatu z listy KO.

Jesteśmy po spotkaniu. Propozycja, którą złożyliśmy pani senator Zdrojewskiej i panu b. europosłowi Zdrojewskiemu została przez nich przyjęta. Pani Zdrojewska wystartuje z okręgu północnego Wrocławia, z okręgu południowego - pani poseł Alicja Chybicka. Bogdan Zdrojewski będzie natomiast startował w tzw. obwarzanku obejmującym dziewięć powiatów wokół Wrocławia – przekazał Jarosław Duda.