Listy wyborcze PiS we wszystkich okręgach do Sejmu, a także do Senatu, zaprezentowano w piątek podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński otwiera tradycyjnie listę w Warszawie. Znaleźli się na niej również szef MSWiA, koordynatora służb specjalnych Mariusz Kamiński, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, a także wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Premier Mateusz Morawiecki będzie liderował w okręgu katowickim, za nim na liście znaleźli się m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik i poseł Jerzy Polaczek.

Szef MON Mariusz Błaszczak jest liderem w okręgu podwarszawskim, a "dwójką" rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Na liście znaleźli się też m.in. b. minister środowiska Jan Szyszko, czy wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

W okręgu legnickim liderem PiS jest wiceprezes ugrupowania Adam Lipiński. Za nim znajdzie się nowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a pierwszą trójkę zamknie wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. W Wałbrzychu na pierwszym miejscu znalazł się szef KPRM Michał Dworczyk, a za nim posłowie: Ireneusz Zyska i Wojciech Murdzek. Liderką listy w okręgu wrocławskim jest posłanka i kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia Mirosława Stachowiak-Różecka, a na kolejnych miejscach znaleźli się wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz poseł Jacek Świat.

W Bydgoszczy liderami PiS będą obecni parlamentarzyści: Tomasz Latos, Łukasz Schreiber, Piotr Król, Bartosz Kownacki. W Toruniu - minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a za nim znaleźli się posłowie: Krzysztof Czabański i wiceszefowa MEN Iwona Michałek.

Lubelską listę otwiera wiceszef MSWiA Sylwester Tułajew, za nim znaleźli się wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, posłanka Gabriela Masłowska, wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Na ostatnim miejscu tej listy znalazł się rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak.

W Chełmie lideruje wicepremier Jacek Sasin. Na dalszych miejscach znaleźli się m.in. wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski, wiceminister finansów Leszek Skiba, wicemarszałek województwa lubelskiego Dariusz Stefaniuk czy wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

W Zielonej Górze "jedynką" został poseł Marek Ast, a za nim znalazł się wojewoda lubuski Władysław Dajczak i poseł Jerzy Materna. Liderem łódzkiej listy został wicepremier, szef resortu kultury Piotr Gliński. Na kolejnych miejsca znaleźli się wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz poseł PiS i pełnomocnik rządu ds. partnerstwo publiczno-prywatnego Waldemar Buda. W Piotrkowie Trybunalskim listę otwiera b. szef MON i wiceprezes PiS Antoni Macierewicz, a za nim znalazł się wicemarszałek woj. łódzkiego Grzegorz Wojciechowski. Kolejne miejsca przypadły m.in. posłom Robertowi Telusowi i Annie Milczanowskiej.

W Sieradzu pierwsze miejsce przypadło Joannie Lichockiej, a za nią znaleźli się m.in. dotychczasowi posłowie: Piotr Polak, Beata Mateusiak-Pielucha, Marek Matuszewski czy Krzysztof Ciebiada. Szóste miejsce w tym okręgu przypadło Tomaszowi Rzymkowskiemu, który niedawno odszedł z Kukiz'15 i wstąpił do klubu PiS.

W Chrzanowie listę otwiera b. rzecznik rządu w gabinecie Beaty Szydło - Rafał Bochenek. Na kolejnych miejscach znaleźli się posłowie Marek Polak i Zbigniew Biernat. W Krakowie liderką została posłanka Małgorzata Wassermann. Kolejne miejsca przypadło szefowi klubu PiS, wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu, ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi. Ostatnie miejsce na liście zajmuje wicepremier, szef Porozumienia Jarosław Gowin.

W Nowym Sączu zestawienie otwiera poseł Arkadiusz Mularczyk. Są też posłowie: Anna Paluch czy Barbara Bartuś. Na liście znalazła się również Elżbieta Zielińska, która niedawna odeszła z Kukiz'15.

W Tarnowie liderką została członkini zarządu województwa małopolskiego Anna Pieczarka. Na kolejnych miejscach znaleźli się: wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz posłowie: Michał Wojtkiewicz i Urszula Rusecka. Z okręgu startował będzie też b. poseł Kukiz'15 Norbert Kaczmarczyk.

Płocką listę otwiera szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski, a za nim poseł Maciej Małecki, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik. Z okręgu wystartuje też poseł Marek Opioła, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski czy warszawski radny Jacek Ozdoba.

Liderem w Radomiu został szef gabinetu premiera Marek Suski, a za nim jest wicerzecznik ugrupowania Radosław Fogiel i posłanka Anna Kwiecień. W Siedlcach "jedynkę" dostał minister energii Krzysztof Tchórzewski, a za nim znaleźli się: szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk, poseł Arkadiusz Czartoryski oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski.

W Opolu na czele listy znalazła się wicewojewoda Violetta Porowska, a za nią posłanka Katarzyna Czochara. "Jedynką" w Krośnie jest b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, "dwójką" minister w KPRM, pełnomocnik ds. dialogu międzynarodowego Anna Schmidt-Rodziewicz. Liderem rzeszowskiej listy jest szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, a "dwójką" wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, na trzecim miejscu jest posłanka Józefa Hrynkiewicz.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski jest liderem w okręgu białostockim, na kolejnych miejscach znaleźli się wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W Gdańsku na czele znalazł się wiceminister kultury Jarosław Sellin, a "dwójka" przypadła szefowi klubu radnych PiS w gdańskiej Radzie Miasta Kacprowi Płażyńskiemu.

W Gdyni liderem jest poseł i szef komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała. Na kolejnych miejscach znaleźli się poseł Aleksander Mrówczyński oraz rzecznik rządu Piotr Müller. Na liście widnieją też nazwiska wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego czy posłanki koła poselskiego Wolni i Solidarni Małgorzaty Zwiercan.

W Bielsku-Białej liderami zostali wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda oraz poseł Kazimierz Matuszny. W Częstochowie - wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński oraz posłowie: Lidia Burzyńska i Mariusz Trepka. W Gliwicach - szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa oraz posłowie: Wojciech Szarama i Piotr Pyzik.

W Rybniku listę otwiera b. europoseł Bolesław Piecha, a kolejne miejsca zajmują minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś, poseł Czesław Sobierajski i wiceminister energii Adam Gawęda. W Sosnowcu "jedynkę" ma posłanka Ewa Malik, a kolejne miejsca posłowie: Waldemar Andzel i Robert Warwas.

Szef resortu sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro otwiera listę w Kielcach. Na kolejnych miejscach znaleźli się wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka i poseł Krzysztof Lipiec. Z okręgu kieleckiego startować mają też wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, posłowie Dominik Tarczyński, Sylwester Chruszcz czy wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

W Elblągu na czele jest poseł Leonard Krasulski, a za nim inni posłowie Jerzy Wilk i Zbigniew Babalski. W Olsztynie liderem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Maksymowicz, a za nim posłanka Iwona Arent i wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. W Kaliszu listę otwierają posłowie Jan Dziedziczak, Tomasz Ławniczak i Jan Mosiński. W Koninie lideruje wojewoda Zbigniew Hoffmann, a za nim są posłowie Witold Czarnecki i Zbigniew Dolata.

W Pile "jedynkę" otrzymał b. burmistrz Trzcianki i b. poseł Krzysztof Czarnecki, a kolejne miejsca zajmują posłowie: Marta Kubiak i Grzegorz Piechowiak.

Liderką poznańskiej listy została minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, a kolejne miejsce przypadło posłowi Tadeuszowi Dziubie, a "trójką" został wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Wieloletni parlamentarzysta i lekarz z Kołobrzega Czesław Hoc otwiera listę w okręgu koszalińskim, "dwójkę" ma wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, a "trójką" została wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. W Szczecinie "jedynką" został minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, a na kolejnych miejscach znaleźli się posłowie Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka. Na ostatnim miejscu na tej liście znalazł się wiceszef MEN Maciej Kopeć.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów oraz 100 senatorów.