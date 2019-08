Dzisiejsza prezentacja małopolskiej drużyny jest częścią większej kampanii PiS w naszym kraju. Chcę podkreślić, że dzięki mądrej, odpowiedzialnej polityce naszego rządu, dzięki polityce gospodarczej, rząd wprowadził wiele środków na programy społeczne, programy rodzinne, programy podnoszące jakość życia polskich rodzin - powiedział Mularczyk w poniedziałek w Krakowie.

Mularczyk - lider listy PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych w Nowym Sączu wziął udział w prezentacji kandydatów z Małopolski, która odbyła się w stolicy województwa. Na nowosądeckiej liście znaleźli się również inni posłowie - Anna Paluch i Barbara Bartuś, a także Elżbieta Zielińska, która niedawna odeszła z Kukiz'15.

Te wszystkie programy mogły być realizowane dzięki mądrej polityce ekonomicznej, finansowej i gospodarczej polskiego rządu. Wpływy z podatków, walka z mafiami VAT-owskimi - to wszystko doprowadziło do tego, że rząd ma środki, aby wspierać w polskim społeczeństwie polskie rodziny, aby podnosić jakość życia naszych obywateli - wskazywał Mularczyk. Nadal chcemy ten program realizować, chcemy te programy kontynuować, po to, żeby Polakom dobrze się żyło w naszym kraju, żeby nie musieli emigrować - dodał.

Z kolei lider listy w Chrzanowie, b. rzecznik rządu w gabinecie Beaty Szydło - Rafał Bochenek przypomniał, że kandydaci PiS w ostatnim czasie odbyli szereg spotkań z Polakami.

Przez całe wakacje spotykaliśmy się z wami, po to, aby rozmawiać o programie, o waszych bieżących problemach, o tych sprawach, które najbardziej was interesują - mówił Bochenek. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby przekazać informację, iż nadal te spotkania będą trwały, pomimo tego, że spotkania w ramach pikników rodzinnych dobiegły końca, i (odbyło się) to wielkie podsumowanie, które wczoraj miało miejsce w Stalowej Woli, i tak naprawdę było ukoronowaniem naszej wielotygodniowej działalności, tych wielu spotkań, które odbywały się w różnych zakątkach naszego kraju - dodał.

W trakcie tych spotkań będziemy się starali podsumować to, co udało się przez cztery lata zrobić i pokazać, że jesteśmy partią wiarygodną, skuteczną, i partią, która przede wszystkim dotrzymuje słowa w realizacji swoich obietnic, ale także będziemy chcieli odpowiedzieć na państwa potrzeby, na państwa najbardziej bieżące i palące problemy, oferując i składając konkretne rozwiązania na przyszłość - mówił Bochenek.

Na kolejnych miejscach chrzanowskiej listy znaleźli się posłowie Marek Polak i Zbigniew Biernat. Z kolei w Krakowie liderką została posłanka Małgorzata Wassermann. Kolejne miejsca przypadły: szefowi klubu PiS, wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu i ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi. Ostatnie miejsce na liście zajmuje wicepremier, szef Porozumienia Jarosław Gowin.

W Tarnowie natomiast liderką została członkini zarządu województwa małopolskiego Anna Pieczarka, która w ostatnich wyborach samorządowych uzyskała najlepszy wynik w Polsce - ponad 72,7 tys. Na kolejnych miejscach znaleźli się: wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz posłowie: Michał Wojtkiewicz i Urszula Rusecka. Z okręgu startował będzie też b. poseł Kukiz'15 Norbert Kaczmarczyk.

Tworzymy zwartą, sprawną drużynę - drużynę ludzi dobrze wykształconych, fachowców, którzy chcą pracować dla Polski i Polaków. Jesteśmy w pięknej Małopolsce - to jest drużyna Małopolski. (...) I dla nas ważni są mieszkańcy Małopolski i dla nich chcemy pracować. Tworzymy realny, konkretny program i z tym programem chcemy iść do naszych wyborców - mówiła Pieczarka.