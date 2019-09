Na to pracujemy i zrobię wszystko, żebyśmy również we Wrocławiu pokonali Platformę - mówi Stachowiak-Różecka.

Dodaje, że mimo, że w samym Wrocławiu PiS jeszcze nigdy z Platformą nie wygrał, to tym razem ma być inaczej. - Tym razem mamy nadzieję pokonać Platformę Obywatelską. Okręg Wrocławski to jest Wrocław plus tzw. obwarzanek dziewięć powiatów - mówi.