- Wiem, że Grzegorz Schetyna byłby dobrym premierem, bo pamiętam go, jak był szefem MSWiA, ja wtedy byłem samorządowcem, pamiętam jak dobrze skonstruowany był program "schetynówek". Natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska daje szansę na nowe otwarcie. To zdecydowanie przemyślany ruch - zauważył sekretarz sztabu Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

- Nie rozmawiałem z żadną firmą PR, która doradzałaby zmianę kandydata na premiera - zapewnił przy tym Adam Szłapka w RMF FM. - Pytanie, czy Grzegorz Schetyna rozmawiał, ale to pytanie do niego - dodał. Zdaniem posła, to czy Schetyna znalazłby się w rządzie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zależy od decyzji samego szefa PO.

Adam Szłapka potwierdził też, że jest zwolennikiem małżeństw homoseksualnych, w tym adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. - Jestem zwolennikiem równości, a w tym się zawiera adopcja dzieci - powiedział sekretarz sztabu wyborczego KO.