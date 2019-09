Były prezydent dodał w rozmowie z Moniką Olejnik, że "oczywiście, jeżeli to jest definicja nihilisty, co przed chwilą powiedziałem, to zgadzam się być nihilistą".

- Poza tym, że kuriozalne jest to, iż takie definicje rodziny wygłasza zatwardziały stary kawaler, mówiąc najogólniej, to rodziny mają różne modele - stwierdził Aleksander Kwaśniewski na antenie TVN24.