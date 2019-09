Kaczyński stwierdził, że polityka rozwoju jest zależna także od edukacji. Uważamy naszą reformę szkolnictwa, która miała przynieść jakieś straszne wydarzenia, a niczego złego nie przyniosła i naszą reformę szkolnictwa wyższego za potrzebną, za niezbędną właśnie dla rozwoju - mówił prezes PiS. Kaczyński dodał, że jednym z kluczowych warunków demokracji jest pluralizm medialny. "Żeby Polska mogła się rozwijać i być państwem demokratycznym, musimy dokończyć proces pluralizacji mediów - powiedział prezes PiS.

Polakom należy się prawda, obywatelom demokratycznego państwa należy się prawda, a nie bajeczka o pięknej elicie i o tym, że nie ma żadnej alternatywy. Myśmy udowodnili, że ta alternatywa jest, ale teraz musimy udowodnić, że ta alternatywa ma społeczne poparcie - dodał Kaczyński.

Jeżeli formacje polityczne, partie polityczne, a nie ma demokracji na świecie bez partii politycznych, nie spełniają swoich obietnic, traktują je tylko i wyłącznie jako element pewnej gry wobec społeczeństwa, pewnej manipulacji, socjotechniki, to wtedy cała demokracja staje się w gruncie rzeczy fikcją. My tego w ten sposób nie traktowaliśmy i możemy powiedzieć, że w tym sensie odbudowaliśmy polską demokrację - mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że demokracja odnosi się również do kształtu społeczeństwa i relacji społecznych, a także do relacji między regionami i grupami społecznymi. Jeżeli jakieś społeczeństwo jest bardzo podzielone na przykład jeżeli chodzi o dochody, zamożność czy bardzo podzielone jeżeli chodzi o poziom rozwoju poszczególnych regionalnej to nie jest to społeczeństwo demokratyczne - stwierdził.

Prezes PiS porównał zamożność Polski względem państw zachodnich na przełomie wieków. Dzisiaj stwarzamy szansę, stwarzamy szansę na to, że obok tego sprawiedliwego systemu zbudować także system, który bardzo szybko, w sensie historycznym bardzo szybko, zbliży nas i zrówna z poziomem zachodniej części kontynentu - mówił. Doszliśmy do wniosku, że tę ideę, tę koncepcję trzeba nazwać - to jest polska wersja państwa dobrobytu i tu nie chodzi tylko o poziom zamożności, tu chodzi właśnie o tę sprawiedliwość, o te relacje między grupami, regionami - to dopiero łącznie tworzy koncepcję polskiej wersji państwa dobrobytu - dodał i zaznaczył, że ten cel można zrealizować w ciągu 3-4 kadencji.