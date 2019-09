Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Janusz Kowalski przedstawił spot, w którym przypomniał opinie na temat rządowego programu 500 plus wygłaszane publicznie przez Witolda Zembaczyńskiego - wiceprzewodniczącego Nowoczesnej, który stara się o reelekcję z listy Koalicji Obywatelskiej.

W wywiadzie dla Polskiego Radia, 24 lutego 2018 roku pan Zembaczyński zapowiedział likwidację programu 500 plus. W zamieszczonym dwa dni temu na jego profilu wywiadzie jest już za utrzymaniem programu, ale zastrzega, że może on ulec modyfikacji. Ta wypowiedź zbiegła się z dzisiejszym wywiadem innego lidera KO, Riada Haidara, który w porannej rozmowie w RMF także mówi o potrzebie modyfikacji programu 500 plus. Dlatego chciałbym publicznie ponowić wezwanie dla Zembaczyńskiego do debaty o ważnych dla regionu sprawach i jednocześnie wzywam go do ujawnienia planów, jakie ma Koalicja Obywatelska w stosunku do programu 500 plus - mówił Kowalski.

Zembaczyński nie zgadza się na podjęcie debaty z kandydatem PiS, tłumacząc to swoim pierwszym miejscem na liście KO (Kowalski ma miejsce trzecie). Zembaczyński - jako ewentualnego partnera do debaty, wskazuje zajmującą pierwsze miejsce na liście PiS wicewojewodę opolską Violettę Porowską.