W czwartek po południu w podwarszawskim Ożarowie Mazowieckim zebrał się na wyjazdowym posiedzeniu nowy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Wśród uczestników spotkania są premier Mateusz Morawiecki i szef PiS Jarosław Kaczyński.

Po zakończeniu pierwszej oficjalnej części spotkania Terlecki poinformował dziennikarzy, że prezes PiS w swoim wystąpieniu przedstawił trzy kwestie. Nasz klub będzie rekomendował Elżbietę Witek na marszałka Sejmu IX kadencji, że naszym kandydatem w wyborach na marszałka Senatu będzie Stanisław Karczewski oraz że nasz klub będzie rekomendował Mateusza Morawieckiego na funkcję premiera rządu RP – oświadczył w rozmowie z dziennikarzami Terlecki.

Dopytywany czy podczas spotkania poruszono też kwestie personalne, jeśli chodzi o skład nowego rządu, Terlecki odparł, że nie. To wszystko jeszcze trwa. Są konieczne ustalenia, także ustalenia w gronie sojuszników, partii, które tworzą Zjednoczoną Prawicę – zaznaczył.

Terlecki poinformował jednocześnie, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie kierownictwa partii, czyli Prezydium Komitetu Politycznego z liderami sojuszniczych partii - Solidarnej Polski i Porozumienia. Tam zapadną decyzje co do składu przyszłego rządu - podkreślił.

Szef klubu PiS mijającej kadencji pytany czy to oznacza, że w przyszłym tygodniu poznamy skład Rady Ministrów stwierdził: No nie jest to może takie pilne, te rozmowy pewnie, co do szczegółów będą trwały. To chodzi nie tylko o ministrów konstytucyjnych, przecież jest liczne grono wiceministrów, rozmaitych funkcji, więc to wszystko jeszcze przed nami – dodał Terlecki.

Pierwsza oficjalna część spotkania parlamentarzystów PiS trwała ok. 1,5 godziny. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że omówiono przebieg kampanii wyborczej oraz wyniki wyborów. Były też podziękowania dla tych, którzy ciężko pracowali w kampanii, dla kandydatów, a także dla tych posłów, którzy niestety w tych wyborach nie otrzymali mandatów – dodała Czerwińska.