Karczewski, pytany w programie "Kwadrans polityczny" w TVP1, czy będzie marszałkiem Senatu kolejnej kadencji, odpowiedział: Tego nie wiem. Szanse są, pewności nie ma żadnej. Zadecydują senatorowie, my zadecydujemy, bo ja również będę głosował - dodał.

Wiemy, że senatorów z PiS jest najwięcej. Udało nam się wprowadzić 48 senatorów, szkoda, że nie więcej. Mogliśmy więcej, na pewno ten wynik mógłby być lepszy, ale mamy taki, jaki mamy, też bardzo dobry - 48 senatorów. PO ma 43, więc my również wygraliśmy ten wyścig do Senatu, ale nie mamy większości - przypomniał marszałek Senatu.

Przyznał, że PiS "prowadzi rozmowy". Byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że: nie, nie rozmawiamy. Polityka jest dynamiczna - podkreślił Karczewski.

Marszałek Senatu nie zdradził z kim są prowadzone rozmowy. Rozmawiamy, to jest zupełnie naturalne, że w polityce się rozmawia. Gdyby nie było rozmów to Bogdan Borusewicz nie przeszedłby od nas do Platformy Obywatelskiej w 2007 roku, a tak było, o tym też warto sobie przypomnieć - zwrócił uwagę.

Zauważył, że "jest wielu polityków, którzy dokonali tak zwanych transferów politycznych". Ja myślę, że będą transfery polityczne, o to zabiegamy. (...) My rozmawiamy, również rozmawia Platforma Obywatelska - dodał Karczewski.

W Senacie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 48 mandatów, Koalicja Obywatelska – 43 mandaty, KW Polskie Stronnictwo Ludowe – trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – dwa.

W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi), Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska). Trzej ostatni są kojarzeni z opozycją, co powoduje, że wszystkie ugrupowania opozycyjne razem dysponują w Senacie większością 51 senatorów.

Pierwsze posiedzenia Sejmu (IX kadencji) i Senatu - (X kadencji) odbędą się we wtorek 12 listopada.