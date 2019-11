Wczoraj stwierdziła, że to dopuszczalne. Tym samym zmieniła wieloletnie orzecznictwo SN. Sędzia sprawozdawca Adam Tomczyński uzasadniał, że każdy obywatel ma prawo do rozpoznania jego sprawy przez sąd. I to zawodowy, a nie korporacyjny.

Tymczasem – referował Tomczyński – w postępowaniach dyscyplinarnych adwokatów nie ma równości stron. Jest strona słabsza – pokrzywdzony działaniami prawnika, oraz silniejsza – adwokat, członek korporacji. Jest też rzecznik dyscyplinarny, członek tej korporacji, oraz sąd adwokacki złożony z adwokatów. Trzeba więc wyrównać szanse w takim sporze.