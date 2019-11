Stanisław Karczewski przyznał w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM, że pomylił się, mówiąc o Marianie Banasiu, że to człowiek "kryształowy". Patrząc w życiorys, i znając doskonale życiorys, bo znam osobiście pana Mariana Banasia, człowiek niezwykle zasłużony, bardzo aktywny, bardzo pracowity. Nie znałem wszystkich okoliczności, znałem tylko te dobre strony pana prezesa, a wtedy ministra - powiedział. Stwierdził też, że na wizerunku szefa NIK znalazł więcej może niż rysę.

Pytany o to, co działo się w siedzibie PiS podczas spotkania prezesa partii z byłym ministrem finansów, mówił, że - choć należy do ścisłego kierownictwa PiS - to go na Nowogrodzkiej wtedy nie było. Najprawdopodobniej, można domyślać się, została złożona propozycja i oczekiwanie - wyjaśnił. Nie wiedział też, jak na żądanie Jarosława Kaczyńskiego, by złożył honorową dymisję, zareagował prezes NIK

We wrześniu TVN w programie "Superwizjer" podał, że Marian Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę w Krakowie, gdzie mieścił się pensjonat oferujący pokoje na godziny, i że wynajem kamienicy o powierzchni 400 mkw. i dwóch mniejszych, miał przynosić rocznie 65,7 tys. zł dochodu. Według "Superwizjera", Banaś zaniżył w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy w Krakowie, mowa była także o powiązaniach ze stręczycielami.