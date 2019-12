Jak poinformowała w przesłanym PAP komunikacie rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska, we wtorek wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu z wnioskiem o dokonanie przez sąd w trybie art. 359 Kodeksu postępowania cywilnego reasumpcji postanowienia nakazującego przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków nowej KRS, poprzez jego uchylenie. Chodzi o postanowienie wydane 20 listopada w rozpoznawanej przez sędziego Pawła Juszczyszyna sprawie zarejestrowanej w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym SO w Olsztynie.

Kancelaria Sejmu uzasadniła swój wniosek, argumentując, że udostępnienie sądowi żądanych wykazów prawdopodobnie mogłoby narazić Kancelarię Sejmu na odpowiedzialność administracyjną oraz cywilnoprawną z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych obywateli - poinformowała Żegarska.

Kancelaria Sejmu podniosła również we wniosku, że przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych obywateli w sposób wskazany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie zachodzi konieczność konsultacji z organem nadzorczym. W związku z tym Kancelaria Sejmu w trybie art. 36 RODO zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zajęcie stanowiska w przedmiocie zgodności przetwarzania danych osobowych obywateli popierających kandydatów na członków KRS, jak również tych, którzy wycofali swoje poparcie z zasadami ochrony danych osobowych przewidzianymi w RODO"- wyjaśniła Żegarska.

Rzeczniczka olsztyńskiego sądu poinformowała również, że akta sprawy cywilnej, w której sędzia Juszczyszyn zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej KRS, zostały 26 listopada przesłane do zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. W związku z tym Sąd Okręgowy w Olsztynie aktualnie nie może podejmować żadnych decyzji procesowych w tej sprawie - wyjaśniła.