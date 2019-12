Mucha w RMF FM była pytana, czy zamierza wystartować w wyborach na nowego szefa Platformy Obywatelskiej.



Nie będę potwierdzała, nie będę zaprzeczała. (…) To jest jeszcze jeden dzień, tylko jeden dzień cierpliwości – i wtedy wszystko się wyjaśni – odpowiedziała.

Posłanka odniosła się do krążących informacji i ewentualnym opóźnieniu wyborów wewnątrz partii.

Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza. On był rozważany i pojawiały się takie depesze - mam wrażenie, że to mogły być jakiegoś rodzaju balony próbne, sprawdzające, jaka będzie reakcja ze strony struktur Platformy. (...) Uważam, że to byłoby dla nas bardzo złe – komentowała Mucha.

Mucha powiedziała, że prowadząc kampanię przed wyborami prezydenckimi "platforma musi mieć silne przywództwo, a Grzegorz Schetyna dzisiaj osłabia naszego kandydata (na prezydenta)".

To osłabienie, które trudno mi oszacować - czy to jest kwestia jednego procenta, czy dwóch procent, czy generalnie jaka to jest liczba - natomiast to może być decydujące. W II turze w starciu z prawdopodobnie Andrzejem Dudą tych kilku procent może nam do zwycięstwa zabraknąć - oceniła Joanna Mucha w rozmowie w RMF FM.