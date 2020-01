Zdaniem prof. Rzeplińskiego od końca 2015 roku "ustawicznie żyjemy w ciągle podsycanym konflikcie".

Reklama

To jest tak, jakby w jakiejś części Polski sędziowie zaczęli orzekać zupełnie inaczej, niż stanowi polskie i unijne prawo. I teraz to, co jest istotne, to fakt, że my wyprowadzamy Europę z Polski - stwierdza w rozmowie z Onet.pl były szef Trybunału Konstytucyjnego.

Jego zdaniem w momencie, gdy wystąpimy z UE, obowiązywać w Polsce będą już "tylko wartości wschodnie, z wszystkimi ich urokami i wadami".

To jest szczególnie groźne dla Polski. To, co się stało dzisiaj w Sejmie jest czymś bardzo zasmucającym – mówi.

Odnosząc się do uchwały Sądu Najwyższego stwierdził, że sędziowie wskazani przez nową KRS są nieuprawnieni do orzekania. - Jestem dumny z uchwały SN I z tego, jak sędzia Wróbel ją uzasadnił – powiedział.

W czwartek Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie zmiany ustawy dyscyplinującej sędziów. Uchwalona 20 grudnia ub.r. nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.