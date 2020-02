Budka zapytany był w środę w radiu TOK FM o ofertę programową kandydatki PO na prezydenta, nawiązał do stanowiska w kwestii zmian klimatu. "u jasno i czytelnie mówimy, że walka ze smogiem, ale również walka ze zmianami klimatycznymi, jest priorytetem. Małgorzata Kidawa - Błońska jako prezydent doprowadzi do tego, że będziemy również krajem, który podpisze się pod Green Dealem - powiedział szef PO. My mówimy, że 40 tys. istnień ludzkich można ocalić każdego roku, jeżeli dokonamy transformacji energetycznej, wymienimy piece - kopciuchy na ogrzewanie ekologiczne, nowoczesne - dodał Budka.

Ogłoszony przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. pakiet Europejski Zielony Ład (ang. Green Deal) to projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. Związana z nią jest propozycja powołania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonego na pokrycie kosztów transformacji energetycznej w krajach UE.

Ponadto lider Platformy zapewnił, że ważnym dla Kidawy-Błońskiej obszarem jest system wsparcia dla osób, które zbliżają się do emerytury. Potrzebne jest, by państwo nie narzucało tego wieku emerytalnego, ale dawało mechanizmy, że człowiek, który ma 65 lat i chce dalej pracować, chce mieć wyższą emeryturę w przyszłości, żeby dostał taki bodziec. I my mówimy o zniesieniu składek na ubezpieczenia emerytalne osób, które ukończyły wiek emerytalny, to jest około 15 proc. więcej na rękę wynagrodzenia, plus dodatkowo wzrost docelowego świadczenia emerytalnego - powiedział Budka.

Odnosząc się do ustroju państwa szef PO podkreślił, że jego ugrupowanie mówi "stop" centralizacji. Chcemy, żeby kompetencja, a co za tym idzie pieniądze szły na dół do samorządów, bo tam są najlepiej wydawane - podkreślił. Tutaj mówimy o tym aspekcie wewnętrznym, czyli prezydenta, który będzie pilnował by rząd, by większość parlamentarna nie forsowała przepisów, które są sprzeczne z interesami Polaków, czyli możliwość korzystania z weta ustawodawczego przez panią prezydent - zaznaczył szef PO. Dodał, że również w sferze zewnętrznej potrzebujemy silnego prawdziwego prezydenta, który będzie dbał o polskie interesy na arenie międzynarodowej. Budka podkreślił, że Kidawa-Błońska nie będzie prezydentem marionetkowym. Będzie silną prezydent, będzie prawdziwą prezydent, bo Polacy oczekują od prezydenta, że będzie w stanie przeciwstawić się partyjnej machinie, kiedy ta machina sięga po niego - zaznaczył.