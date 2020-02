Donald Tusk na dobre wrócił do komentowania polskiej polityki. Po ostrym wystąpieniu w Białymstoku teraz przeszedł do ataku na Twitterze.

Reklama

"PiS już wie, że niedługo straci władzę. Mimo nadciągającego kryzysu rozda jeszcze trochę pieniędzy (głównie swoim), aby zbudować mit złotej epoki Kaczyńskiego" - napisał na Twitterze były premier. Jego zdaniem, ten plan PiS ma sprawić, że to następny rząd będzie musiał sobie poradzić z wysokimi cenami czy bankructwem państwa.

Do wpisu Tuska odniósł się rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski. "Dziwnym trafem tam gdzie pojawia się Pan zaczyna się kryzys. A to finansowy, a to Brexit" - napisał. I zaapelował do byłego szefa Rady Europejskiej, by "przestał z łaski swojej straszyć Polaków?"